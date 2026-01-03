السبت 03 يناير 2026
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد وحدتي الزهايرة وطماي بالسنبلاوين

قام الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بمرور ميداني على وحدتي الزهايرة وطماي الزهايرة التابعتين لإدارة السنبلاوين الصحية، وذلك ضمن المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الأداء داخل الوحدات الصحية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق  محافظ الدقهلية.

 

وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدتي الزائرة وطماي الزهايرة 

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور  رامي الغريب مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية، والدكتورة سماء محسن مدير الإدارة الصحية بالسنبلاوين.

المرور الميداني متابعة أقسام الاستقبال والطوارئ

وشمل المرور الميداني متابعة أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والصيدلية، وغرفة الملفات، حيث تم الاطمئنان على انتظام العمل، وسير تقديم الخدمات الصحية، ومدى الالتزام بالسياسات والإجراءات المنظمة للعمل داخل الوحدات.

 

وتأتي هذه الزيارة في إطار إدراج وحدتي الزهايرة وطماي الزهايرة ضمن 14 وحدة صحية على مستوى محافظة الدقهلية يجري العمل على تأهيلها ودعمها، تمهيدًا لدخولها منظومة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار)، بما يعكس التوسع المستمر في تطبيق معايير الجودة والحوكمة داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

المتابعة الميدانية للتأكد من تقديم خدمة طبية

ويأتي هذا المرور استكمالًا للجولات التفقدية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على المنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بهدف المتابعة الميدانية المستمرة والتأكد من تقديم خدمة طبية تليق بأبناء محافظة الدقهلية.

 

وأكد الدكتور حمودة الجزار أن المديرية تواصل العمل على رفع كفاءة الوحدات الصحية وتحسين مستوى الأداء بها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

