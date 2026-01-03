فصل معلم ومعاقبة عامل بخصم 10 أيام في واقعة الاعتداء على مديرة مدرسة بالشرقية

18 حجم الخط

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة المدرس صلاح. ح، التابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بالفصل من الخدمة، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني حسني. م بخصم 10 أيام من أجره، على خلفية ارتكابهما أفعالًا تمثل إخلالًا جسيمًا بالشرف الوظيفي ومخالفة صريحة لواجبات الوظيفة العامة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن محمد حسنين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف المحمدي وعادل السويفي، وبحضور أحمد عبدالسلام الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية، وأمانة سر أحمد السيد أبو مسلم.

تفاصيل القضية

وتعود وقائع الدعوى إلى يوم 26 أبريل 2025، حين أقامت هيئة النيابة الإدارية الدعوى التأديبية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة، مرفقًا بها ملف القضية رقم 256 لسنة 2024 نيابة فاقوس الإدارية – القسم الثاني، متضمنًا تقرير الاتهام ومذكرة بأسانيده وقائمة أدلة الثبوت.

ووجهت النيابة الإدارية الاتهام إلى كل من: صلاح. ح – معلم أول لغة فرنسية بإحدى المدارس، حسني. م – عامل خدمات معاونة وكاتب، وذلك لارتكابهما، خلال شهر مارس 2024، مخالفات جسيمة بدائرة مقر عملهما التابع لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، تمثلت في الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

الاتهامات المنسوبة للمتهم الأول

وأثبتت التحقيقات أن المتهم الأول اعتدى لفظيًا على مديرة المدرسة بألفاظ غير لائقة، ووجه إليها عبارات تحمل تهديدًا وإساءة، كما قام بالتعدي عليها بالضرب داخل مقر العمل، في مخالفة جسيمة للقانون والتعليمات المنظمة للسلوك الوظيفي.

كما كشفت أوراق القضية قيامه بالاعتداء الجسدي مرة أخرى باستخدام أداة خشبية، ومحاولة التهجم عليها والإمساك بملابسها بصورة تنتهك كرامتها الإنسانية، وذلك أمام عدد من العاملين بالمدرسة، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا بالغًا بواجبات الوظيفة ومساسًا جسيمًا بسمعة المرفق التعليمي.

دور المتهم الثاني

كما ثبت في حق المتهم الثاني قيامه بتدوين بيانات غير صحيحة في تذكرة الاستقبال الخاصة بالمتهم الأول، في محاولة لمساندته والتستر على الوقائع محل التحقيق.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما ارتكبه المتهمان يمثل خروجًا صارخًا على القيم الوظيفية والأخلاقية، ويتنافى مع طبيعة العمل في الحقل التعليمي، الذي يتطلب الالتزام بالانضباط واحترام الزملاء والرؤساء، فضلًا عن الحفاظ على هيبة الوظيفة العامة.

