تحرير 64 محضرا تموينيا ولمحطات الوقود والمخابز بالشرقية

كشف المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بـ محافظة الشرقية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية نفّذت حملات تفتيشية موسعة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق المحافظة علي مدار شهر نوفمبر الماضي، وأسفرت الجهود عن تحرير (٣٧) محضرًا متنوعًا.

وقال وكيل وزارة التموين إن المخالفات كانت عبارة عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وغلق المخازن أثناء فترات العمل الرسمية بالإضافة إلى التصرف في كميات من السولار والبنزين وأسطوانات البوتجاز بالمخالفة للقانون.

إدارة تموين بلبيس

هذا وتمكنت إدارة تموين بلبيس من تحرير 10 محاضر وتقارير شملت ضبط 2 طن ردة داخل مخزن حبوب بدون بيانات أو فواتير، ضبط محل بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار، ضبط سوبر ماركت لعدم وجود شهادة صحية، تحرير 3 تقارير لعدم ممارسة النشاط لبدالين التموين ومنافذ جمعيتي،

وتم المرور على المخابز البلدية وتحرير تقرير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر لعدم نظافة أدوات العجن وتقرير لعدم وجود سجل التفتيش، إضافة إلى فحص الشكاوى وتنفيذ قرارات النيابة بشأن المضبوطات والمتابعة على السداد ببلبيس.

وقامت إدارة تموين الحسينية، وبرئاسة العدل السيد محمد مدير الإدارة، وبالاشتراك مع قطاع شمال الشرقية بحملة أسفرت الحملة عن إجمالي عدد 17 محضرًا وتقريرًا تضمنت ضبط محل زيوت سيارات والتحفظ على 132 عبوة زيوت غير معتمدة وبدون فواتير.

وبالاضافة الى ضبط محل بقالة بدون ترخيص، إلى جانب مخالفات المخابز التي شملت 2 تقرير خبز غير مطابق للمواصفات، 3 تقارير خبز ناقص الوزن، 2 تقرير لعدم نظافة المخبز، 2 تقرير لعدم إعطاء بون الصرف، 3 تقارير عدم الإعلان عن بيانات المخبز، 2 تقرير عدم الإمساك بسجل التفتيش.

وبدوره، أكد محافظ الشرقية ضرورة إحكام الرقابة على كافة السلع المدعمة من قبل الدولة لضمان وصولها لمستحقيها، وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مع استمرار تكثيف الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات.

