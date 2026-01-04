كيف تتقدم بطلب تعلية "دور إضافي" لعمارتك ؟

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن زيادة جهودها للتحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة وإتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمواطني المدن الجديدة، لتلبية احتياجاتهم وتنفيذ العديد من الخدمات إلكترونيًّا.

ونستعرض خطوات تقديم طلب الموافقة على تعلية "دور إضافي" كالتالي:

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.

- تقديم طلب عبر الحساب من هنا.

المستندات المطلوبة:



1 - صورة خطاب التخصيص.

2 - آخر إيصال سداد فاتورة مياه.

3 - صورة تحقيق الشخصية (أفرد) أو الشكل القانوني (شركة) أو توكيل رسمي بالإدارة (في حال التقديم بالمركز التكنولوجي).

4 - آخر إيصال سداد من البنك.

5 - صورة من رخصة المباني.

6 - آخر إيصال سداد رسوم التنمية.

بوابة الخدمات الالكترونية

وأكدت الوزارة أن إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، والتيسير على المواطنين من خلال تقديم الخدمات المختلفة بشكل إلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد، ويمنع من التكدس والزحام، في المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة للحصول على الخدمات.

عقد جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، جلسة مزاد علني مؤخرا بمقر الجهاز، لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية والصيدليات، وسط حضور غفير من المستثمرين ورواد الأعمال.

وشمل المزاد طرحًا متنوعًا استهدف تلبية احتياجات التوسعات العمرانية الكبرى في المدينة، وخاصة في منطقة "غرب المطار" ومنطقة "زهراء أكتوبر الجديدة"، “ابني بيتك” “سكن مصر”، وتضمن:

محلات تجارية: بمساحات متنوعة تبدأ من 10 م2 لتناسب مختلف الأنشطة (سوبر ماركت، مطاعم).

صيدليات: لخدمة قطاعات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين".

وحدات إدارية: لتوفير مقرات للشركات والعيادات الطبية.

شهدت الجلسة منافسة قوية بين المزايدين، مما عكس القيمة المضافة لـ مدينة أكتوبر الجديدة كمركز جذب استثماري رائد في عام 2025. وأسفر المزاد عن نتائج استثنائية، حيث:

سعر المتر: سجلت أسعار الترسية للمحلات التجارية أرقامًا تعكس حجم القوة الشرائية المتوقعة بالمدينة، مقتربة من حاجز الـ ١٨٠ ألف جنيه للمتر في المناطق الأكثر تميزًا.

أكد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن هذا المزاد يأتي كختام قوي لعام 2025، مشيرًا إلى أن المدينة باتت وجهة الاستثمار الأولى.

وأضاف أن الجهاز مستمر في طرح الفرص الاستثمارية لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة، وضمان توافر الخدمات الأساسية فور تسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

وحضر جلسة المزاد ممثلو مجلس الدولة، وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان الشفافية والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة.

