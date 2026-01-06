خرائط الارتكاز الإقليمي تتشكل، خالد عكاشة: التقارب المصري السعودي ضرورة ورياح التغيير تهدد الجميع

18 حجم الخط

تقارب مصر والسعودية، كشف العميد خالد عكاشة، الخبير في الشئون الاستراتيجية، عن أهمية التقارب المصري السعودي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن هذه التقارب يتجاوز التنسيق إلى مستوى متقدم من العمل المشترك، الذي يحتاج إلى جهد واعي يتميز بالمهارة والكفاءة، وذلك في إطار الأمن الإقليمي.

تقارب مصر والسعودية ضروري وخرائط الارتكاز الإقليمي تتشكل

وأوضح الخبير الاستراتيجي خالد عكاشة أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية تحمي مصالح البلدين، في اللحظة التي تتشكل فيها خرائط الارتكاز الإقليمي، مشيرً إلى أن "رياح السموم تحمل للجميع تهديدات جدية".

وقال الخبير الاستراتيجي خالد عكاشة، في تغريدة عبر منصة "إكس"، عن أهمية التقارب المصري السعودي: "في الأمن الإقليمي.. لا مفر من تقارب مصري سعودي.. يتجاوز التنسيق، إلى مستوى متقدم من العمل المشترك؛ وهذا الأخير يحتاج إلى جهد واعي يتسم بالمهارة، وكفاءة التقدم بعيون مفتوحة".

التقارب المصري السعودي ضروري، فيتو

وأكد خالد عكاشة أن "الشراكة الاستراتيجية، تحمي مصالح البلدين.. في لحظة تتشكل فيها خرائط الارتكاز الإقليمي، ورياح السموم تحمل للجميع تهديدات جدية ماثلة".

وأوضح العميد خالد عكاشة أن "كلا البلدين أثبتا خلال السنوات الأخيرة أنهما ركيزتان لا يستهان بقدراتهما.. ولا برشد انحيازاتهما، بقي أن يصدقا أن رهان كل منهما على الآخر.. هو رهان الضرورة، والضامن الوحيد لترسيخ ثوابت الأمن الإقليمي".

ووجه الخبير الاستراتيجي خالد عكاشة رسالة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فقال: "شكرًا لزيارتك المهمة، والمقدرة معالي الوزير الأمير فيصل بن فرحان".

تطابق مواقف مصر مع السعودية في القضايا الإقليمية

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل مصر، أمس الاثنين، في زيارة رسمية، لبحث العلاقات السعودية المصرية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

لقاء السيسي وفيصل بن فرحان، فيتو

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان لها، أمس الاثنين، عن "تطابق مواقف مصر مع السعودية، بشأن ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها، لاسيما في السودان واليمن والصومال، وقطاع غزة"، وذلك في أعقاب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة.

وأكد الرئيس السيسي على "أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي، إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي، إلى "جهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية للحوار حول القضية الجنوبية".

وأكد بيان رئاسة الجمهورية على "حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات"، ورحب بـ"الجهود الجارية لترتيب الانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي".

