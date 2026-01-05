الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد صور كأس العالم في التتش

كأس العالم في التتش
كأس العالم في التتش
18 حجم الخط

استقبل النادي الأهلي، النسخة الأصلية لبطولة كأس العالم 2026  ظهر اليوم، التي تزور مصر حاليا ضمن الجولة الترويجية التي تجوب عددا كبيرا من الدول في مختلف القارات.

وحصلت فيتو على صور من جلسة تصوير للنسخة الأصلية من كأس العالم في ملعب التتش، بالإضافة إلى تصويره مع الفريق الأول قبل المران.

وشهدت أمس وصول الكأس الأصلية إلى الأراضي المصرية، في إطار جولتها الترويجية التي تسبق انطلاق بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في يونيو المقبل، في 3 دول هي كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

 جوائز المنتخبات المشاركة بكأس العالم 

فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

وسيتم توزيع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، أي بزيادة قدرها 50% عن قيمة جوائز كأس العالم في قطر 2022

وأكد الاتحاد الدولي أن كل منتخب مشارك مبدئيًا سيحصل على 1.5 مليون دولار، على أن يحصل الفائز بالبطولة على 50 مليون دولار. 

كما قرر أن يحصل الوصيف على 33 مليون دولار. 

بينما يحصل أصحاب المركز الثالث على 29 مليون دولار، والمركز الرابع على 27 مليون دولار، والخامس حتى الثامن على 19 مليون دولار لكل واحد منهم. 

فيما يحصل صاحب المركز التاسع حتى الـ16 على 15 مليون دولار لكل واحد منهم.

الفيفا يعلن الجوائز المالية لكأس العالم

ويحصل أصحاب المراكز الـ17 حتى الـ32 على 11 مليون دولار لكل واحد منهم، ومن  الـ33 حتى 48 على 9 ملايين دولار لكل واحد منهم. 

تخصيص جزء من  عائد المباريات لغزة 

وكشفت صحيفة AS الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، خصص جزءا من عائدات بطولة كأس العالم 2026، لمساعدة غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها خلال الفترة الحالية.

وحسب ما ذكرته الصحيفة خلال اجتماع مجلس الفيفا، أنه تم الاتفاق على تخصيص مبلغ مالي من عائدات كأس العالم 2026، من أجل مساعدة غزة واصفًا إياها بالمنطقة المنكوبة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي كأس العالم

مواد متعلقة

موعد مباراة البنك الأهلي ضد دجلة في كأس الرابطة والقناة الناقلة

الأهلي يدرس استكمال بطولة كأس عاصمة مصر بمدرب فريق الشباب

الأكثر قراءة

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

هبوط مفاجئ بكوبري الصاغة بالزقازيق ومحافظ الشرقية يقود تحركا عاجلا لتأمين المواطنين (صور)

وزارة النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

الدولار يتراجع 21 قرشا بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

شاهد صور كأس العالم في التتش

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

126.43 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قراءة القرآن في الفجر تكون قبل الصلاة أم بعدها، الإفتاء توضح

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية