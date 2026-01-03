تموين الدقهلية في 2025، تحرير 32 ألف مخالفة متنوعة

18 حجم الخط

شهد عام 2025 بمديرية تموين الدقهلية تكثيفًا للحملات التموينية وارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الضبط والتحصيل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بما يعكس جدية الدولة في ضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين.

حصاد تموين الدقهلية في 2025

وتقوم مديرية التموين بالدقهلية بدور محوري في الإشراف على منظومة الخبز، والرقابة على الأسواق والمواد البترولية، ومتابعة تداول السلع التموينية، والتأكد من الالتزام بالأسعار والمواصفات، ضمن خطة عمل متكاملة تحت قيادة المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وتوجيه فرق التفتيش، لضمان الالتزام بالقوانين وحماية المخابز والأسواق، وتفعيل دور المديرية الرقابي بكفاءة وشفافية عالية.

ويعمل تموين الدقهلية من خلال 19 إدارة تموينية تغطي المحافظة من شمالها إلى جنوبها 19 إدارة خارجية إلى جانب ديوان عام المديرية، يباشرها 135 مفتشًا في جميع مراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفات والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية، بما يعكس الانضباط الكامل وعدم السماح بأي تجاوزات تمس قوت المواطن أو استقرار الأسواق.

تحرير إجمالي 32,537 مخالفة تموينية متنوعة

وأسفرت هذه الجهود على مدار عام 2025 عن تحرير إجمالي 32,537 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والسلع التموينية، بما يؤكد استمرار مديرية التموين بالدقهلية في تطبيق القانون بكل حزم، وردع المخالفين، وحماية حقوق المواطنين، وتحقيق الانضباط الكامل داخل الأسواق.

الرقابة على المخابز

وانطلاقًا من الدور الرقابي الحيوي لمديرية التموين بالدقهلية، شهدت منظومة الرقابة على المخابز بمحافظة الدقهلية خلال عام 2025 حالة من الاستنفار الكامل والعمل المكثف، حيث ضاعفت الحملات التموينية من جهودها ونفذت مرورًا شاملًا ودقيقًا على 1818 مخبزًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في متابعة يومية تستهدف حماية رغيف الخبز وضمان وصوله للمواطنين بالمواصفات المقررة.

كما أسفرت هذه الجولات الرقابية عن تحرير 22149 مخالفة تموينية متنوعة، ,وكان ابرزها مخالفات بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة، والتلاعب في الدقيق المدعم، والتجميع والتصرف في الدقيق المدعم في رسالة واضحة بأن أي مساس برغيف الخبز يُقابل بحسم فوري وإجراءات قانونية رادعة.

وفي الجانب المالي، سجّلت المديرية أداءً لافتًا يعكس إحكام السيطرة على منظومة الخبز، حيث بلغت إجمالي المبالغ المستحقة على المخابز خلال العام 106 ملايين جنية، بينما تم تحصيل 91 مليون جنيه خلال عام 2025، بنسبة تحصيل وصلت إلى 90%، في مؤشر قوي على الانضباط المالي والرقابة الصارمة.

وتؤكد مديرية التموين بالدقهلية استمرار جهودها المكثفة لتحصيل كامل المستحقات، ومواصلة الرقابة المشددة على المخابز، بما يضمن الحفاظ على المال العام، وتحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة الخبز، وصون حق المواطن في رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات.

واصلت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، جهودها المكثفة في الإشراف على موسم استلام وتخزين القمح المحلي لعام 2025، من خلال قسم صيانة الحبوب، حيث تم المرور على 38 موقعًا تخزينيًا ومركز تجميع على مستوى المحافظة، ومتابعة صرف القمح للمطاحن التموينية في القطاعين العام والخاص وفق البرنامج التنفيذي المعتمد، لضمان جودة الإنتاج واستقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

الرقابة على التجار التموينيين

وفي هذا الإطار، لم تقتصر جهود الرقابة التموينية خلال عام 2025 على منافذ البيع فقط، بل امتدت لتشمل التجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، حيث جرى تكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لصرف المقررات التموينية، وحماية حقوق المواطنين، وتحقيق الانضباط داخل المنظومة.



602 منفذ لمشروع جمعيتي، إلى جانب 2343 بدالًا تموينيًا

وتضم منظومة السلع التموينية بمحافظة الدقهلية عددًا 602 منفذ لمشروع جمعيتي، إلى جانب 2343 بدالًا تموينيًا على مستوى المحافظة، بما يعكس اتساع نطاق العمل التمويني وتشعب منظومة الصرف والخدمات المقدمة للمواطنين.

الرقابة على المواد البترولية

وامتدت جهود مديرية التموين بالدقهلية خلال عام 2025 لتشمل إحكام الرقابة على قطاع المواد البترولية، باعتباره أحد أكثر القطاعات الحيوية ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية، حيث واصلت المديرية حملاتها المكثفة وتحركاتها الميدانية الواسعة لفرض الانضباط الكامل، والتصدي الحاسم لأي صور من التلاعب أو الاستغلال.

وشملت الجولات التفتيشية المرور على 231 محطة وقود، و153 مستودع بوتاجاز، و3 محطات تعبئة، و16 محطة غاز طبيعي، للتأكد من تداول المنتجات البترولية وفق الأسعار والقواعد الرسمية، وضمان انتظام الصرف ووصول المنتجات للمواطنين دون معوقات.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط وتحرير 418 مخالفة متنوعة، إلى جانب ضبط 46,563 لترًا من المواد البترولية، و53200 لتر مازوت، فضلًا عن 2325 أسطوانة غاز.

وكان من أبرز هذه المخالفات بيع أسطوانات الغاز بأسعار أعلى من الرسمية، وامتناع بعض المستودعات عن البيع، واستخدام أسطوانات منزلية في أنشطة تجارية مخالفة، ونقص وزن لإحدى المحطات، في رسالة واضحة بأن الرقابة التموينية حاضرة بقوة داخل هذا القطاع الحيوي، وأن أي تجاوزات تُقابل بإجراءات قانونية رادعة دون تهاون.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة سنوية متكاملة تستهدف إحكام الرقابة الشاملة على الأسواق، ومحطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز، لضمان جودة وسلامة السلع والخدمات المتداولة، وملاحقة المخالفين بكل حزم ودون تهاون. وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي تضطلع به مديرية التموين بمحافظة الدقهلية في حماية المواطن، وتأمين احتياجاته الأساسية، وتحقيق الانضباط الكامل داخل الأسواق ومختلف الأنشطة التموينية، مع التأكيد القاطع على أن حقوق المواطنين تمثل أولوية لا مساومة عليها.

الأسواق والمعارض التموينية ومواجهة الغلاء

وفي إطار الدور المجتمعي لمديرية التموين بالدقهلية، وحرصها على التوسع في المبادرات الداعمة للمواطنين، شهد عام 2025 تنفيذ عدد كبير من المعارض والمبادرات التموينية التي استهدفت توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المعيشية، ومواجهة موجات الغلاء.

تحويل سوق اليوم الواحد الأسبوعي إلى معرض دائم

وفي هذا السياق، تم تحويل سوق اليوم الواحد الأسبوعي إلى معرض دائم يعمل على مدار الأسبوع، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة وبصورة منتظمة، إلى جانب استمرار عمل 3 معارض دائمة آخر على مستوى المحافظة، لضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل مستمر، وجارٍ حاليًا العمل على تطوير معرض حي غرب لرفع كفاءة العرض وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تنظيم معارض “أهلًا مدارس”

كما تم تنظيم معارض “أهلًا مدارس” بعدد كبير من المراكز والمدن شملت (المنصورة، نبروه، طلخا، بلقاس، شربين، منية النصر، بني عبيد، تمي الأمديد، ميت سلسيل، الجمالية، المطرية، المنزلة، أجا، ميت غمر، دماص)، وذلك لتوفير المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبخصومات وصلت إلى 30%، دعمًا للأسر المصرية وتخفيفًا للأعباء مع بداية العام الدراسي.

افتتاح 18 معرض “أهلًا رمضان” على مستوى المحافظة

وخلال شهر رمضان المبارك، تم افتتاح 18 معرض “أهلًا رمضان” على مستوى المحافظة، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن سعر السوق الخارجي، شملت إدارات (بندر المنصورة، مركز المنصورة، طلخا، بلقاس، بني عبيد، منية النصر، ميت سلسيل، الجمالية، المطرية، المنزلة، أجا، تمي الأمديد، بندر ميت غمر، جمصة)، وذلك في إطار مواجهة الغلاء والتصدي لمحاولات الاحتكار وضمان توافر السلع للمواطنين.

