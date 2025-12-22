تموين الدقهلية: التحفظ على 2100 زجاجة دواء بسبب سوء التخزين

18 حجم الخط

شنت مديرية تموين الدقهلية حملة عاجلة على مخزن الشركة الدولية الحديثة للأدوية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر مخالفة طبقًا للقانون رقم 127 لسنة 1950 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، وضبط 105 كرتونة دواء شراب بإجمالي 2100 زجاجة سعة 60 مل ذي لعدم تخزينها في الأماكن المخصصة، في خطوة عاجلة تظهر حرص الضبطية على حماية المواطنين من أي تهديد صحي محتمل.

تحريك 70 مخالفة بالدقهلية

وواصلت الإدارات التموينية عملها المكثف على الأسواق، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، وأسفرت جهودهم خلال يومين عن ضبط 42 مخالفة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، لتؤكد أن الرقابة التموينية تعمل بكل قوة وحزم، وأن أي مخالفة لن تمر مرور الكرام.

تحرير 28 مخالفه مخابز

و تحرر 28 مخالفه تحت إشراف ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات القياسية، والتوقف عن الإنتاج، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، في خطوة صارمة للحفاظ على جودة الخبز المدعم وضمان حقوق المواطنين.

استمرار الحملات الرقابية يوميًا

واكد المحاسب علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استمرار الحملات الرقابية يوميًا، والتعامل بكل حزم مع المخالفين، مع التأكيد أن صحة المواطن خط أحمر، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون أي تهاون.

كما تدعو المديرية المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تمس حقوقهم، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

