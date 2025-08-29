الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تشديد الرقابة التموينية بأطفيح وضبط 36 جوال دقيق بلدي مدعم

ضبط كميات الدقيق،
ضبط كميات الدقيق، فيتو

قامت إدارة تموين أطفيح، بحملة موسعة برئاسة حسن محمد حسن مدير الإدارة، ورجب علي أحمد رئيس مكتب تموين أطفيح، في إطار تعليمات السيد بلاسي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية ومتابعة الأسواق لمنع التلاعب بالسلع التموينية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح وضبط عدد 36 جوال دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخازن، حيث جرى إعادة تعبئتها في شكائر بيضاء اللون بغرض التلاعب وإعادة التدوير، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، على أن يتم العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار الحملات المكثفة لمتابعة الأسواق وضبط المخالفين

وأكدت إدارة تموين أطفيح استمرار الحملات المكثفة لمتابعة الأسواق وضبط المخالفين، تنفيذًا لتعليمات المديرية وحرصًا على وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات للاتجار غير المشروع في السلع التموينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التموين والتجارة الداخلية الأنشطة التجارية تشديد الرقابة دقيق بلدى مدعم سلع التموين دقيق بلدي رقابة التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بتخصيص سويقات منظمة للباعة الجائلين

تعاون بين البيئة والمركزي للتنظيم والإدارة لتطوير الهياكل الإدارية والوظيفية للوزارتين

أول تعليق لطبيب أجرى عملية تكميم المعدة لطفلة عمرها 9 سنوات

محافظة الجيزة تستعد لإطلاق معارض "أهلًا مدارس" سبتمبر المقبل

"مفيش بضاعة وبناته على وش جواز"، محافظ الجيزة يوجّه ببحث حالة صاحب محل دهانات بإمبابة

استعدادات الجيزة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف واستقبال العام الدراسي الجديد

محافظ الجيزة يصدر قرارات بنقل وتكليف عدد من النواب والموظفين بحي الهرم (مستندات)

منال عوض تستعرض مع فريق عمل مشروع "الغردقة مدينة خضراء" محاور التنفيذ والتحديات

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

لطلاب الدور الثاني، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads