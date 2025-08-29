تشديد الرقابة التموينية بأطفيح وضبط 36 جوال دقيق بلدي مدعم

قامت إدارة تموين أطفيح، بحملة موسعة برئاسة حسن محمد حسن مدير الإدارة، ورجب علي أحمد رئيس مكتب تموين أطفيح، في إطار تعليمات السيد بلاسي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية ومتابعة الأسواق لمنع التلاعب بالسلع التموينية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح وضبط عدد 36 جوال دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخازن، حيث جرى إعادة تعبئتها في شكائر بيضاء اللون بغرض التلاعب وإعادة التدوير، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، على أن يتم العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار الحملات المكثفة لمتابعة الأسواق وضبط المخالفين

وأكدت إدارة تموين أطفيح استمرار الحملات المكثفة لمتابعة الأسواق وضبط المخالفين، تنفيذًا لتعليمات المديرية وحرصًا على وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات للاتجار غير المشروع في السلع التموينية.

