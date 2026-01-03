السبت 03 يناير 2026
ثقافة وفنون

يوسف زيدان يشن هجومًا عنيفًا على واشنطن: العالم دخل عصر "البلطجة" الرسمية

يوسف زيدان
يوسف زيدان
وصف الكاتب والروائي الدكتور يوسف زيدان، القصف الأمريكي الأخير الذي استهدف العاصمة الفنزويلية "كاراكاس" بأنه يمثل تحولًا خطيرًا في النظام الدولي، معتبرًا أن ما حدث هو إعلان صريح عن انتهاء عهد الدبلوماسية وسيادة لغة القوة.

سرقة علنية للنفط

وفي تدوينة لاذعة عبر حساباته الرسمية، أكد زيدان أن الهجوم الأمريكي لم يكن مجرد عمل عسكري، بل جاء كغطاء لما وصفه بـ "سرقة نفط فنزويلا علنًا". 

وأشار إلى أن هذا المشهد يجسد السياسة الجديدة التي ستحكم العالم من الآن فصاعدًا، وهي سياسة تبتعد عن القوانين الدولية والأعراف والمواثيق.

عالم البلطجة

ولخص يوسف زيدان رؤيته للمستقبل السياسي العالمي في كلمة واحدة صادمة وهي "البلطجة"، مؤكدًا أن هذا النهج هو الذي سيسود في التعامل بين الدول الكبرى وبقية دول العالم، حيث يتم الاستيلاء على موارد الشعوب تحت قوة السلاح وبشكل مكشوف.

