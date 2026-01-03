في النهاية لن يصح إلا الصحيح، رسالة ساويرس بشأن الخلاف بين دولتين شقيقتين

18 حجم الخط

وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رسالة بشأن الخلاف القائم بين دولتين شقيقتين، مؤكدًا أن هناك جهات ولجانًا إلكترونية تحاول تأجيج الصراع بين البلدين بغرض الاسترزاق والتكسب من حالة الخلاف، مشددًا على أن مساعي هذه الأطراف مصيرها الفشل.

وقال ساويرس إن الخلاف بين الدولتين الشقيقتين لن يدوم، مؤكدًا أن العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة أقوى من أي محاولات لإشعال الفتنة، مضيفًا: «في النهاية لن يصح إلا الصحيح، وسيعود الأشقاء إلى العناق والمحبة والوحدة».

تحذير من الكتائب الإلكترونية

وأوضح رجل الأعمال أن الكتائب الإلكترونية تسعى لاستغلال الخلاف الحالي لتحقيق مكاسب ضيقة، داعيًا إلى تجاهل هذه المحاولات وعدم الانسياق وراءها، قائلًا: «المسامح كريم، وأنصح بتجاهل هذه الحملات».

وأكد ساويرس أن التاريخ والعلاقات المتجذرة بين الدولتين كفيلة بإنهاء أي خلاف عابر، مهما بلغت حدته.

