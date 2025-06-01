وكيل تموين الدقهلية يتفقد المطاحن ومخازن الجملة للتأكد من توافر السلع (صور)

تفقد المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، عددا من المطاحن ومخازن الجملة والمضارب الكبرى بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على جودة الدقيق المدعم وتوافر السلع التموينية الأساسية، والتأكد من كفاية المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات أبناء الدقهلية، خاصة ونحن على أعتاب حلول عيد الأضحى المبارك.

وكيل وزارة التموين بالدقهلية يتفقد المطاحن ومخازن الجملة لضمان توافر السلع قبل عيد الأضحى



رافق وكيل تموين الدقهلية خلال الجولة وفد رفيع المستوى ضم عصام مدني، المنسق العام للمديرية، ومحمد زغلول، مدير عام الرقابة، وسامي رزق، رئيس قسم صيانة الحبوب، والهام سامي رئيس قسم البيوع، والمستشار الإعلامي الدكتور إسماعيل تركي.

زيارة لعدد من المطاحن والصوامع



شملت الجولة زيارة لعدد من المطاحن والصوامع حيث تأكد وكيل الوزارة والوفد المرافق على جودة وسلامة مراحل إنتاج الدقيق، وتأكدوا من جودته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.

مراجعة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة

كما تم مراجعة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة المتبعة داخل المطحن، والتأكد من كفاءة خطوط الإنتاج وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد خلال الفترة القادمة.

وكيل تموين الدقهلية يتفقد عدد من مخازن الجملة

كما تضمنت الجولة تفقدًا لعدد من مخازن الجملة، حيث تم الاطلاع على كميات السلع التموينية المتوفرة، بما في ذلك الأرز، السكر، الزيت، والمكرونة.

انتظام عمليات الصرف والتوزيع

وشدد وكيل الوزارة على أهمية انتظام عمليات الصرف والتوزيع لضمان وصول هذه السلع بسلاسة إلى مستحقيها عبر منافذ التوزيع المختلفة. والتأكد من سلامة وطرق التخزين وتوفر طفايات الحريق.

وفي المضارب، تم التأكد من جودة الأرز المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية، ومراجعة المخزون الاستراتيجي منه لضمان عدم حدوث أي نقص في المعروض.



ضمان وفرة السلع التموينية وجودتها

وصرح وكيل الوزارة عقب انتهاء الجولة، بأن الهدف الأساسي من هذه الزيارات الميدانية هو التأكد من أن جميع الإجراءات اللازمة قد اتخذت لضمان وفرة السلع التموينية وجودتها، وسلامة تخزين السلع وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة، وتأمين المخزون الاستراتيجي الذي يكفي احتياجات المواطنين.

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