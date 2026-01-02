الجمعة 02 يناير 2026
بالأرقام، تفاصيل مشاركة المستشفيات الجامعية في المبادرات الرئاسية خلال 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي تفاصيل مشاركة المستشفيات الجامعية في المبادرات الرئاسية خلال عام 2025، وحجم إنجازها بمختلف المبادرات الصحية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية شاركت بفاعلية في عدة مبادرات رئاسية، مثل «التشخيص عن بعد» و«القضاء على قوائم الانتظار» ومبادرات الأورام، حيث تم علاج 414,395 حالة بنسبة إنجاز 80% في تخصصات متنوعة تشمل جراحة الأورام والعظام والعين وزراعة الكلى والكبد وجراحة المخ والأعصاب والقلب والقسطرة.

كما شاركت المستشفيات في 12 محافظة بالمبادرات الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج الأورام، مثل صحة المرأة والكشف المبكر لسرطانات الثدي والبروستاتا والقولون وعنق الرحم والرئة.

 

تعاون بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة

وشاركت المستشفيات الجامعية مع وزارة الصحة في تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بمجالات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد، والصحة الإنجابية.

بالإضافة إلى مبادرة «التشخيص عن بعد» للمناطق النائية، حيث قدمت 81,044 استشارة، وأطلقت 535 قافلة استفاد منها 303,469 حالة، ونظمت 22 حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرًا إلى التعاون المصري الألماني في علاج الأورام لتفعيل برامج الكشف المبكر والعلاج والرعاية المتكاملة.

