السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

13 شركة وساطة تتصدر قائمة الأعلى تداولا بالبورصة خلال الربع الأخير لـ2025

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

 تصدرت 13 شركة شركة وساطة مالية قائمة الشركات الأعلى من حيث قيمة التداول في السوق الرئيسي للبورصة المصرية خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2025، متضمنة تداولات الأسهم والسندات والصفقات، وهو ما يعكس تنامي النشاط المؤسسي واحتدام المنافسة بين شركات السمسرة داخل السوق.

شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية في صدارة الترتيب

جاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية في صدارة الترتيب، بعدما سجلت قيمة تداولات بلغت نحو 90.07 مليار جنيه، مستحوذة على 10.5% من إجمالي التعاملات خلال الفترة محل الرصد.

وحلت في المركز الثاني شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداولات قدرها 87.03 مليار جنيه، وبنسبة 10.1% من الإجمالي، تلتها هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثالث بقيمة تداولات بلغت 69.7 مليار جنيه، مستحوذة على 8.1%.

وفي المركز الرابع جاءت مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول 66.07 مليار جنيه، بنسبة 7.7%، بينما حلت بايونيرز لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الخامس مسجلة 44.45 مليار جنيه، وبنسبة 5.2%.

واحتلت كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية المركز السادس بقيمة تداولات بلغت 43.61 مليار جنيه، بنسبة 5.1%، تلتها التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز السابع بقيمة 42.95 مليار جنيه، وبنسبة 5.0%.

وجاءت أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات في المركز الثامن بقيمة تداول 41.25 مليار جنيه، بنسبة 4.8%، تلتها بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز التاسع مسجلة 40.44 مليار جنيه، وبنسبة 4.7%.

وفي المركز العاشر حلت تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 31.95 مليار جنيه، بنسبة 3.7%، بينما جاءت عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز الحادي عشر بقيمة 26.9 مليار جنيه، وبنسبة 3.1%.

وحلت الشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الثاني عشر بقيمة تداول 25.22 مليار جنيه، بنسبة 2.9%، وجاءت الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث عشر مسجلة 22.25 مليار جنيه، وبنسبة 2.6% من إجمالي التعاملات.

آخر جلسات عام 2025

وكانت مؤشرات البورصة المصرية شهدت تباين بختام  تعاملات آخر جلسات العام 2025. وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.995 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 41828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51568 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 19022 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 17425 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجاري الدولي للسمسرة التداول بالبورصة التجارى الدولى الاوراق المالية الوساطة المالية هيرميس الدولية للسمسرة هيرميس للوساطة هيرميس للوساطة فى الاوراق المالية ثاندر لتداول الأوراق المالية تداول الاوراق المالية تداولات الاسهم

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب بختام التعاملات.. انخفاض أسعار البيض والدواجن.. هبوط سعر طن السكر.. انتهاء مهلة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

6 شركات وساطة تتصدر قائمة الأكثر قيمة تداول بالبورصة نهاية الأسبوع

إي إف جي هيرميس للسمسرة في الأوراق المالية تتصدر شركات الوساطة خلال شهر أكتوبر

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الدولار واستقرار الذهب.. إنستاباي يعلن تأثر الخدمات بسبب انتهاء التوقيت الصيفي.. شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

مباشر لتداول الأوراق المالية تتصدر شركات الوساطة من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

5 شركات وساطة تتصدر الأكثر قيم تداول بالبورصة خلال الأسبوع

الأكثر قراءة

اليومية بـ 300 جنيه، "فيتو" ترصد يومًا في حياة جامعي الفراولة بحقول القنطرة غرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في يناير 2026، خريطة طريق «الأبيض» في شهر الحسم

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

نائبة الرئيس الفنزويلي تعلن سقوط قتلى في الهجوم الأمريكي

الإمام الغزالي من العالم الآخر: لم أكن يومًا عدوًّا للعقل.. ولا بلوغ لليقين من غيره.. "العقاد" عن أطروحة الخشت" بـ"السوربون": نقل كلامه عن "الجابري"

بعد واقعة يوسف محمد، الحكاية الكاملة لغرق جون ماجد في حمام سباحة تصيب النشطاء بالصدمة

خدمات

المزيد

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads