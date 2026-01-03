13 شركة وساطة تتصدر قائمة الأعلى تداولا بالبورصة خلال الربع الأخير لـ2025

18 حجم الخط

تصدرت 13 شركة شركة وساطة مالية قائمة الشركات الأعلى من حيث قيمة التداول في السوق الرئيسي للبورصة المصرية خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2025، متضمنة تداولات الأسهم والسندات والصفقات، وهو ما يعكس تنامي النشاط المؤسسي واحتدام المنافسة بين شركات السمسرة داخل السوق.

شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية في صدارة الترتيب

جاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية في صدارة الترتيب، بعدما سجلت قيمة تداولات بلغت نحو 90.07 مليار جنيه، مستحوذة على 10.5% من إجمالي التعاملات خلال الفترة محل الرصد.

وحلت في المركز الثاني شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداولات قدرها 87.03 مليار جنيه، وبنسبة 10.1% من الإجمالي، تلتها هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثالث بقيمة تداولات بلغت 69.7 مليار جنيه، مستحوذة على 8.1%.

وفي المركز الرابع جاءت مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول 66.07 مليار جنيه، بنسبة 7.7%، بينما حلت بايونيرز لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الخامس مسجلة 44.45 مليار جنيه، وبنسبة 5.2%.

واحتلت كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية المركز السادس بقيمة تداولات بلغت 43.61 مليار جنيه، بنسبة 5.1%، تلتها التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز السابع بقيمة 42.95 مليار جنيه، وبنسبة 5.0%.

وجاءت أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات في المركز الثامن بقيمة تداول 41.25 مليار جنيه، بنسبة 4.8%، تلتها بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز التاسع مسجلة 40.44 مليار جنيه، وبنسبة 4.7%.

وفي المركز العاشر حلت تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 31.95 مليار جنيه، بنسبة 3.7%، بينما جاءت عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز الحادي عشر بقيمة 26.9 مليار جنيه، وبنسبة 3.1%.

وحلت الشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الثاني عشر بقيمة تداول 25.22 مليار جنيه، بنسبة 2.9%، وجاءت الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث عشر مسجلة 22.25 مليار جنيه، وبنسبة 2.6% من إجمالي التعاملات.

آخر جلسات عام 2025

وكانت مؤشرات البورصة المصرية شهدت تباين بختام تعاملات آخر جلسات العام 2025. وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.995 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 41828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51568 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 19022 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 17425 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة.

