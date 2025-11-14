أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب بختام التعاملات.. انخفاض أسعار البيض والدواجن.. هبوط سعر طن السكر.. انتهاء مهلة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

6 شركات وساطة تتصدر قائمة الأكثر قيمة تداول بالبورصة نهاية الأسبوع

تصدرت 6 شركات وساطة قائمة الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال جلسة نهاية الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي:

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه.

بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه.

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه.

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.01 مليار جنيه.

التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 952 مليون جنيه.

بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 836 مليون جنيه.

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات الجمعة

وترصد “فيتو” آخر تطورات أسعار الذهب فى الصاغة أولا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6250 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5470 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4688 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 43760 جنيها بالصاغة.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

يعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية.

انتهاء مهلة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

تنتهي اليوم المهلة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات، لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2025، بدون غرامة، حيث قامت الشركة بإصدار فاتورة التليفون الارضي يوم 15 أكتوبر، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة تنتهي اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2025.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية.

المصرية للاتصالات توقع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركائها من القطاع الصحي لتطوير محفظة خدمات منصتها الرقمية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركائها من القطاع الصحي لتطوير محفظة خدمات منصتها الرقمية للرعاية الصحية WE HealthCloud لتشمل حلولًا متقدمة في مجال دعم القرار الإكلينيكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI-CDSS) والأتمتة المتكاملة للمستشفيات والتطبيب عن بعد، فضلًا عن حلول تحسين تجربة خدمات الرعاية الصحية للمريض بما يعزز ريادة الشركة في مجال التحول الرقمي للقطاع الصحي في مصر، جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية PHDC 2025 الذي انطلقت فعالياته في الثاني عشر من نوفمبر الجاري تحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات

منصة المصرية للاتصالات

وتعمل منصة WE HealthCloud من المصرية للاتصالات، داخل مراكز بيانات مؤمنة محليًا، وتم تطويرها بالتعاون مع شركاء عالميين في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية لتوحيد تجربة الرعاية الصحية عبر المستشفيات والعيادات والمختبرات ومراكز التشخيص، وتوفير منظومة متكاملة تشمل سجلات المرضى الإلكترونية (EMR/EHR)، ونظم إدارة المستشفيات والعيادات (HIMS)، وإدارة دورة الإيرادات (RCM)، وإدارة الصيدليات والأشعة والمعامل، والطب عن بُعد، وبوابة المريض، ولوحات مؤشرات تحليلية للإدارة، مع واجهة استخدام عربية وتوافق كامل مع المعايير المحلية.

وشملت الشراكات الجديدة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “فيزيتا”، منصة التكنولوجيا الصحية الرائدة في الشرق الاوسط وافريقيا، لبحث سبل التعاون مع منظومة WE HealthCloud، والعمل بشكل مشترك على توفير التكنولوجيا والحلول الرقمية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة الخدمات الصحية لمقدمي الخدمات في مصر، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي للقطاع الصحي عبر تحسين تكامل البيانات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال مقدمي الخدمة.

تراجع أسعار الدواجن

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الجمعة، 14 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 74.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

تراجع أسعار السكر 3 آلاف جنيه للطن

أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة حظر استيراد السكر المكرّر للاتجار لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن الخطوة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وحماية المصانع في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، مع ضمان استمرار المعروض في السوق خلال الفترة المقبلة.

بشاي: مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي.. ولن تحتاج للاستيراد في 2026



وأوضح بشاي أن القرار يهدف إلى إعادة ترتيب أولويات الإنتاج، موضحًا أن الحظر يقتصر على السكر المكرّر المخصص للاستهلاك المنزلي، بينما يظل استيراد السكر الخام مسموحًا لدعم عمليات التكرير داخل المصانع المحلية دون تعطّل.



وأشار بشاي إلى أن مصر باتت قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مع توقعات بعدم الحاجة لاستيراده اعتبارًا من عام 2026، لافتًا إلى أن أرصدة السكر التمويني تكفي لمدة 13 شهرًا وفق بيانات رسمية، وهو ما يعكس قوة المخزون الاستراتيجي.

وكشف بشاي عن تراجع تدريجي في أسعار السكر خلال الأسابيع الماضية، حيث انخفض الطن بنحو 2 إلى 3 آلاف جنيه (42.32 إلى 63.48 دولار)، ليصل سعره حاليًا إلى 27 ألف جنيه (571.05 دولار)، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 30 ألف جنيه في فترات سابقة.



وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن قرار الحظر يأتي ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار في سوق السكر، ودعم خطة الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، خصوصًا في ظل التحديات العالمية التي تشهدها أسواق الغذاء

تراجع أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار بيض المائدة انخفاضًا ملحوظًا، اليوم الجمعة، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت الانخفاض في أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض التي تراوحت بين 8 و12 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 102 جنيه و110 جنيهات، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.