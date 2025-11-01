إي إف جي هيرميس للسمسرة في الأوراق المالية تتصدر شركات الوساطة خلال شهر أكتوبر

تصدرت 5 شركات للوساطة بالبورصة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال شهر أكتوبر..وجاءت التفاصيل كالتالي:

إي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 38.7 مليار جنيه.

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 26.5 مليار جنيه.

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 23.4 مليار جنيه.

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 20.5 مليار جنيه.

بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 14.6 مليار جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، جلسة نهاية الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.769 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47003 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17290 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4334 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12085 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15908 نقاط، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3925 نقطة.

