مسلسلات تعرض قريبًا، أبرزها بيت بابا ولعبة وقلبت بجد

تشهد الدراما التلفزيونية انتعاشة ملحوظة في موسم الأوف سيزون حيث ينطلق قريبًا عرض عدد من الأعمال الفنية قبل حلول شهر رمضان 2026 الذي من المتوقع أن يشهد منافسة درامية قوية.

مسلسل قسمة العدل

ويأتي في مقدمة هذه الأعمال مسلسل قسمة العدل الذي لفت الأنظار منذ الإعلان عنه، نظرًا لطبيعة قصته وأسماء النجوم المشاركين فيه، ليصبح ضمن أكثر المسلسلات المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

المسلسل بطولة مجموعة من النجوم من بينهم إيمان العاصي، رشدى الشامى، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عنانى، خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

ويناقش مسلسل "قسمة العدل" العديد من القضايا المهمة في المجتمع المصرى، منها قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، وما يترتب عليها من أزمات اجتماعية وقانونية، حيث تدور أحداث العمل في قالب درامي مشوق.

مسلسل بيت بابا

ويشارك في بطولة مسلسل بيت بابا بجانب محمد أنور، محمد محمود، انتصار، رانيا محمود ياسين، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

كما شارك في كتابة العمل عدد من المؤلفين بينهم: شريف يسري، محمد فتحي، أنس نيلي، تحت إشراف عام أمين جمال.

وتبدأ قناة MBC مصر عرض مسلسل بيت بابا ابتداءًا من يوم الأحد الموافق 11 يناير الجاري، وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر وسط توقعات بمتابعته من قبل قطاع كبير من الجمهور.

مسلسل لعبة وقلبت بجد

وتبدأ منصة Watch It وقناة DMC عرض مسلسل لعبة وقلبت بجد، ابتداءا من 10 يناير الجاري، وهو عمل من بطولة الفنان أحمد زاهر بمشاركة مجموعة من الأطفال ويدور في إطار اجتماعي معاصر.

ويشارك في بطولة العمل أيضًا كل من رحمة أحمد، عمر الشناوي، ريام كفارنة، حجاج عبد العظيم، سهير بن عمارة، وزينب يوسف شعبان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج حاتم متولي.

وتدور أحداث “لعبة وقلبت بجد” حول أسرة تعيش حالة من الاستقرار، قبل أن تنقلب الموازين فجأة نتيجة تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، ليدخل أفرادها في صراعات تكشف عن انعكاسات السوشيال ميديا على العلاقات العائلية.

مسلسل بطل العالم

وتعرض قناة "CBC" قريبًا على شاشتها المسلسل الجديد "بطل العالم"، من بطولة مجموعة من النجوم، كما يعرض العمل كذلك عبر منصة يانجو بلاي.

المسلسل من بطولة عصام عمر، وجيهان الشماشرجي، وفتحي عبد الوهاب وتأليف هاني سرحان ومن إخراج عصام عبد الحميد.

تدور أحداث مسلسل بطل العالم في إطار من الدراما والتشويق والإثارة على مدار ١٠ حلقات، حيث يمزج بين الأكشن والمغامرة وكوميديا الموقف، وتتمحور القصة حول بطل أفريقيا في الملاكمة الذي يتحول إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية بعد خسارته في كأس العالم، وتتغير حياته تمامًا حين يكلف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات، خلال الأحداث ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقا جديدًا نحو الحب والخلاص.

