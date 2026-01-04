الأحد 04 يناير 2026
اقتصاد

ارتفاع السلفات 2241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأحد تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأحد الموافق 4 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23 ألف جنيه للطن.

التغيير: انخفاض 360 جنيها.

النطاق السعري: من 22 ألف إلى 24 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 10933 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 1438 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 19166 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 2241 جنيها.

النطاق السعري: من 17 ألف  إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24750 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 10 جنيهات.

النطاق السعري: من 24 ألف إلى 26 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 10993 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 1448 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23 ألف جنيه للطن.

