الجمعة 02 يناير 2026
حبس شقيقين بتهمة الاعتداء على فتاة بالمعادي

قررت النيابة العامة حبس شخصين (شقيقين) 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالاعتداء على فتاة أمام أحد الأندية بمنطقة المعادي.

كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة إتمام التحريات حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الحادث، وطلب تقرير طبي وافٍ عن حالة المجني عليها.

 

تفاصيل الواقعة وسرعة الاستجابة الأمنية


جاءت تحركات الأجهزة الأمنية عقب رصد استغاثة نشرتها شقيقة المجني عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعت فيها تعرض شقيقتها للاعتداء بسلاح أبيض والتهديد بالقتل أمام ناد بالمعادي، وبالفحص والتحري، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما.

 خلافات سابقة وخطوبة مفسوخة


كشفت التحقيقات الأولية وشهادات المصادر المسئولة عن ملابسات الحادث 

وتبين أن المتهمين شقيقان، أحدهما كان خطيبًا سابقًا للمجني عليها، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المشاجرة نشبت بسبب مشادة كلامية عقب خروج الفتاة من حفل زفاف، تطورت إلى مشاجرة نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين.

الحالة الصحية: أصيبت الفتاة بجرح سطحي في منطقة الرقبة، وأكدت المصادر الطبية أن الإصابة "بسيطة" ولا تشكل خطورة على حياتها.

الإجراءات القانونية


تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها مع المتهمين، واطلعت على التقارير الطبية الأولية التي توضح حجم الإصابة، تمهيدًا لإحالة القضية للمحاكمة عقب اكتمال أركان التحقيق.

