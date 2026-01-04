الأحد 04 يناير 2026
3 منتخبات تحمل آمال العرب في أمم أفريقيا بعد وداع تونس والسودان

تونس ومالي، فيتو
تونس ومالي، فيتو
أمم أفريقيا 2025، يحمل المغرب ومصر والجزائر آمال العرب في كأس الأمم الأفريقية بعد توديع تونس والسودان البطولة رسميا في اليوم الأول من دور ثمن النهائي.

 

وودع تونس والسودان منافسات أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام مالي والسنغال بالترتيب.

المواجهات المتبقية في دور الـ 16 بأمم أفريقيا 

وسيواجه منتخب المغرب ضد تنزانيا وجنوب إفريقيا ضد الكاميرون مساء اليوم الأحد، ومصر ضد بنين ونيجيريا ضد موزمبيق مساء غد الإثنين، والجزائر ضد الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ضد بوركينا فاسو مساء الثلاثاء.

وتحددت بشكل رسمي، أول مواجهة في دور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة في المغرب خلال الفترة الحالية.


وتأهل منتخب السنغال، كأول المنتخبات إلى دور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا، بالفوز على السودان، بنتيجة 3-1، مساء السبت، في مواجهة دور الـ 16.


وتأهل منتخب مالي إلى دور الـ8، بفوزه على تونس، بركلات الترجيح، بنتيجة (3-2)، بعدما انتهت المباراة بينهما في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

 

 

وبذلك، ستكون المواجهة الأولى في دور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي السنغال ومالي.

موعد مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية


ستقام مباراة السنغال ومالي، يوم الجمعة 9 يناير، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.


جدير بالذكر أن مواجهات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية، تستكمل اليوم الأحد وغدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، لتحديد الـ 6 المنتخبات المتبقية إلى دور ربع النهائي.

 

