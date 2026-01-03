السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

انتخابات النواب 2025، غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع التصويت في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة

انطلقت قبل قليل أعمال غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، أمين التنظيم المركزي للحزب، لمتابعة سير تصويت المصريين بالداخل، ضمن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بالدوائر الملغاة.

متابعة جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

وتجرى المتابعة داخل غرفة العمليات من خلال منظومة رصد دقيقة، وبمشاركة عدد من نواب الحزب، وأمناء الأمانات النوعية، إلى جانب أعضاء وكوادر الأمانة المركزية، وذلك في إطار حرص الحزب على المتابعة الميدانية والتنظيمية لسير العملية الانتخابية داخل مختلف المحافظات.

متابعة لحظية لمجريات التصويت داخل الدوائر المشمولة في جولة الإعادة

من جانبه، أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن غرفة العمليات المركزية للحزب تقوم بدور تنسيقي ومتابعة لحظية لمجريات التصويت داخل الدوائر المشمولة بجولة الإعادة، من خلال تلقي التقارير الواردة من ممثلي الحزب بالمحافظات المختلفة، ومراجعتها بشكل دوري لضمان وضوح الصورة العامة لسير العملية الانتخابية.

احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية

وأكد أن الحزب يحرص على أداء دوره الوطني في إطار من الانضباط المؤسسي، واحترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، بما يعكس التزامه بدعم الاستحقاقات الدستورية، وترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي.

التواصل المباشر والمستمر مع فرق المتابعة الميدانية

وفي ذات السياق، أوضح أحمد الألفي أن آلية العمل داخل غرفة العمليات تعتمد على التواصل المباشر والمستمر مع فرق المتابعة الميدانية، بما يسمح برصد أي مستجدات أو ملاحظات تنظيمية أولًا بأول، والتعامل معها وفق الأطر القانونية.

تحليل البيانات الواردة من الدوائر المختلفة

وأشار أمين التنظيم المركزي إلى أن الحزب يولي أهمية كبيرة لتوثيق مجريات يوم التصويت، وتحليل البيانات الواردة من الدوائر المختلفة، تمهيدًا لإعداد تقييم شامل عقب انتهاء عملية التصويت، يسهم في دعم الشفافية، ويعكس صورة واقعية عن سير جولة الإعادة بالداخل.

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية ببورسعيد خلال 2025

