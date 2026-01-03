السبت 03 يناير 2026
انتخابات النواب، الدائرة الأولى بالمنتزه تستقبل الناخبين بجولة الإعادة (صور)

انتخابات الدائرة
انتخابات الدائرة الأولى بالمنتزه، فيتو
استقبلت لجان مدرسة عزبة الرحمانة بـ الدائرة الأولى المنتزه في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، الناخبين مع بدء فتح باب التصويت في جولة الإعادة والتي تجرى على مقعد واحد بين اثنين من المرشحين.

انتخابات الاعادة بالمنتزه

بينما أعلن فوز ثلاثة مرشحين آخرين بنفس الدائرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما أحالت المحكمة الإدارية العليا ذلك الفوز إلى محكمة النقص للفصل في صحة العضوية.

 

ويبلغ عدد إجمالي الناخبين المقيدين: 1,263,604 ناخبين، وإجمالي من أدلوا بأصواتهم في انتخابات الإعادة 35,591 ناخبًا، بنسبة مشاركة 4%.

أعلى الأصوات قبل الإعادة 

وجاءت أعلى الأصوات في إعادة انتخابات المنتزه لكل من: هشام الرحماني - 12,835 صوتًا، يليه عطا سليم ٦ آلاف ٥٤٧ صوتًا، القبطان هاني ٦ آلاف و٨٠ صوتًا، فيما ينتظر نتيجة أصوات المصريين في الخارج، والإعادة بين هشام الرحماني وعطا سليم لعدم حصول أي منهما على ٥٠%+١ من أصوات الناخبين.

