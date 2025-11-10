الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

2.2 مليون ناخب من الفيوم يشاركون اليوم فى انتخابات مجلس النواب

مركز انتخابي، فيتو
يتوجه اليوم الاثنين 2,223,823 ناخبا من أبناء الفيوم، للإدلاء بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركزا انتخابيا يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية،  في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الأربع

فقد تم تقسيم محافظة الفيومإلى 4 دوائر انتخابية ويتنافس فى الدائرة الأولى التى تضم قسم أول وثانى  ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم  18 مرشحا 11 مستقلا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز اطسا ويتنافس فيها 22 مرشح 18 مستقل و4 من الأحزاب والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، ويتنافس فيها 22 مرشحا 15 مستقلا و7 من الأحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز إبشواى ويوسف الصديق  والشواشنة، ومقرها مركز ابشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

المقاعد المخصصة للفيوم

ويبلغ إجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعدا منها 9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

صحة الإسكندرية تستعرض خطة تأمين انتخابات مجلس النواب 2025

5 تعليمات حاسمة من محافظ الجيزة استعدادا لانتخابات مجلس النواب غدا

وتم توزيع المراكز الانتخابية فى الفيوم البالغ عددها 284 مركزا انتخابيا منها 40 فى مركز شرطة الفيوم و16 فى قسم اول و8 فى قسم ثانى و25 فى مركز شرطة سنورس و18 فى مركز شرطة سنهور القبلية و30 مركزا انتخابيا فى طامية و73 فى مركز إطسا و36 فى مركز إبشواى و16 فى يوسف الصديق و18 فى مركز شرطة الشواشنة و4 لجان للفرز فى المحافظة.

