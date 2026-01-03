البديل عمره 34 عاما، زيلينسكي يعلن عزمه تغيير وزير الدفاع

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عزمه إجراء تغيير على رأس وزارة الدفاع، كاشفا أنه عرض المنصب على وزير التحول الرقمي الحالي ميخايلو فيدوروف، البالغ من العمر 34 عامًا.

وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي الذي بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "قررت تغيير هيكل وزارة الدفاع الأوكرانية، وقد عرضت على ميخايلو فيدوروف أن يتولى منصب وزير الدفاع".

وأضاف أن فيدوروف "منخرط بشكل كبير في القضايا المتعلقة بالطائرات المسيًّرة، ويعمل بفعالية عالية على رقمنة الخدمات والعمليات العامة".

ولم يوضح الرئيس الأوكراني أسباب قراره استبدال وزير الدفاع الحالي دينيس شميجال، وهو رئيس وزراء سابق تولى حقيبة الدفاع في يوليو 2025، أي قبل أقل من عام.

ويشغل فيدوروف منصب وزير التحول الرقمي منذ عام 2019، ويُعد من الوجوه الشابة في الحكومة الأوكرانية، ومن الأسماء غير المعروفة على نطاق واسع لدى الرأي العام، كما يُنظر إليه كوافد جديد نسبيا إلى المشهد السياسي.

وفي سياق متصل، أعلن زيلينسكي تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف مديرا لمكتب الرئاسة، وهو منصب بالغ الأهمية في هرم السلطة.

ويخلف بودانوف في هذا المنصب أندريه يرماك، الذي كان يُعد من أقوى الشخصيات في أوكرانيا، قبل خروجه من المشهد على خلفية فضيحة فساد.

