الخميس 20 مارس 2025
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صحة ومرأة

فوائد اليوسفي، يقلل التوتر ويحسن المزاج

اليوسفي، فيتو
اليوسفي، فيتو

فوائد اليوسفي، اليوسفي من الفاكهة الشتوية الشهيرة وهو يشبه البرتقال قليلًا في اللون المذاق وله عشاق كثيرون لمذاقه المميز.

وفوائد اليوسفي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن أخصائي التغذية العلاجية، إن اليوسفي من الفواكه الحمضية اللذيذة والمحبوبة في مختلف أنحاء العالم، وهو يشبه البرتقال إلى حد كبير ولكنه أصغر حجمًا وأسهل في التقشير، يتميز بطعمه الحلو والحامض المنعش، كما أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم. 

فوائد اليوسفي للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد اليوسفي:

  • مصدر غني بفيتامين C، ويُعدُّ فيتامين C من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وهو متوفر بكثرة في اليوسفي، ويساعد هذا الفيتامين في تعزيز جهاز المناعة، مما يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونز،  كما يعمل كمضاد للأكسدة، مما يساهم في محاربة الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.
فوائد اليوسفي 
فوائد اليوسفي 

 

  • يعزز صحة القلب، ويحتوي اليوسفي على نسب عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه، مثل الفلافونويدات، تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • يساعد في فقدان الوزن، ويعتبر اليوسفي خيار مثالي للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية الزائدة، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله وجبة خفيفة صحية ولذيذة.
  • يحسن صحة الجهاز الهضمي، وتساعد الألياف الغذائية الموجودة في اليوسفي على تحسين الهضم ومنع الإمساك، كما أن تناوله بانتظام يعزز من صحة الأمعاء ويحفز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، مما يحسن الامتصاص ويقلل من مشاكل الجهاز الهضمي.
  • يعزز صحة الجلد، ويحتوي اليوسفي على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين C والبيتا كاروتين، مما يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد، كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة الجلد وحيويته.
  • يقوي العظام والأسنان، وبفضل احتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، يساهم اليوسفي في تقوية العظام والأسنان، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام خاصة مع التقدم في العمر.
  • يحسن صحة العين، ويحتوي اليوسفي على نسبة جيدة من فيتامين A والكاروتينات، مما يجعله مفيد لصحة العين، حيث يساعد في تحسين الرؤية الليلية والوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الضمور البقعي.
  • يساعد في تقليل التوتر وتحسين المزاج.
    يحتوي اليوسفي على مركبات طبيعية تعزز من إفراز هرمون السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، مما يساعد في تقليل التوتر والاكتئاب وتحسين المزاج بشكل عام.
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اليوسفي فوائد اليوسفي فوائد اليوسفي للصحة الفاكهة الحمضية صحة الصحة الدكتورة منى أيمن

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