ثقافة وفنون

عرض الفيلم الوثائقي "البحث عن داود عبد السيد" بالسينمات في قطر ومصر

المخرج داود عبد السيد،
المخرج داود عبد السيد، فيتو
أعلنت قناة "الجزيرة الوثائقية" اقتراب موعد العرض السينمائي لفيلمها الجديد "البحث عن داود عبد السيد"، الذي يوثق المسيرة الإبداعية والإنسانية لـ "فيلسوف السينما المصرية" الراحل.

ونشرت القناة لقطات نادرة من كواليس العمل، واصفة إياها بأنها صور تضيء محطات استثنائية من حياة المخرج الكبير.

 

العرض الأول للبحث عن داود عبد السيد في الدوحة

من المقرر أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة العرض السينمائي الأول للفيلم في 13 يناير 2026، ليكون الجمهور على موعد مع رحلة بصرية تتقصى أثر صاحب "الكيت كات" و"أرض الخوف"، وتكشف جوانب لم تحك من قبل عن منهجه السينمائي وفلسفته الخاصة.

عرض خاص لفيلم “البحث عن داود عبد السيد” بمصر

من جانبه، أعرب مخرج الفيلم محمد عبد الوهاب من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن مشاعر مختلطة تكتنف إطلاق العمل، موضحا أن الفيلم تحول من مشروع للاحتفاء بعبد السيد في حياته، إلى عمل يرثي المخرج الراحل بعد وفاته.

وقال عبد الوهاب: "أعيش مشاعر متناقضة بين السعادة برؤية الفيلم للنور في عرض خاص قبل شاشة التلفزيون، وبين الحزن لتحول العمل إلى نعي لمخرج تشرفت بالاقتراب منه خلال رحلة الصناعة"، وأضاف أن القدر جعل من هذا الفيلم الظهور الأخير لداود عبد السيد، مما ضاعف من حالة الترقب لدى قطاع كبير من الجمهور والنقاد.

ووجه المخرج رسالة شكر لشركاء الرحلة الذين أخلصوا للفكرة، خص فيها بالذكر المخرج أسامة العبد، المونتير الماهر عماد ماهر، الباحث السينمائي أسامة عبد الفتاح، والمنتج معتز عبد الوهاب.

كما أثنى على الضيوف الذين أثروا محتوى الفيلم بشهاداتهم، وكل من ساهم في خروج هذا العمل إلى النور بالشكل الذي يليق بقيمة المحتفى به.

وفي سياق متصل، أعلن المخرج محمد عبد الوهاب عن الترتيب لإقامة عرض خاص للفيلم في مصر قريبا، ليتسنى لمحبي السينما مشاهدة هذا الأثر السينمائي الذي يخلد ذكرى واحد من أعمدة "الواقعية الجديدة".

