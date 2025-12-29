من أضواء السوشيال ميديا إلى قفص الاتهام.. تيك توكرز هزوا الرأي العام في 2025.. بنت مبارك ومداهم وأم مكة أبرزهم.. وصدور أحكام ضدهم تتفاوت من 6 شهور لعامين

18 حجم الخط

شهد عام 2025 تصعيدا غير مسبوق في التعامل مع قضايا البلوجرز وصناع المحتوى، بعدما تحولت بعض منصات التواصل الاجتماعي من مساحات للتعبير والترفيه إلى ساحات مفتوحة لنشر محتوى خادش، وترويج الشائعات، والتشهير بالآخرين، سعيا وراء “التريند” والمشاهدات السريعة.

وخلال أشهر قليلة، امتلأت أروقة المحاكم الاقتصادية بأسماء صانعي محتوى تصدروا مواقع التواصل، قبل أن يجدوا أنفسهم خلف القضبان أو تحت طائلة التحقيقات، بتهم تنوعت بين نشر أخبار كاذبة، وخدش الحياء العام، والتشهير، وغسل الأموال، وحيازة مواد مخدرة.

"بنت الرئيس مبارك"

في 29 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية ضبط صانعة المحتوى مروة يسري المعروفة بـ"بنت الرئيس مبارك"، على خلفية بلاغ تقدم به عدد من المواطنين والفنانة وفاء عامر، تتهمها فيه بالتشهير ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه المتهمة اتهامات بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والتشهير بالفنانة وفاء عامر بادعاءات كاذبة عن الاتجار في الأعضاء البشرية،وبمواجهتها، أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وقضت محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، بمعاقبة المتهمة بالحبس سنتين مع الشغل، وخلال الاستئناف أيدت المحكمة الحكم السابق.

أم مكة وأم سجدة

وفي 1 أغسطس، ألقت الأجهزة الأمنية أيضا القبض على صانعتي المحتوى أم مكة وأم سجدة، بعد ورود بلاغات ضدهما لنشر مقاطع تتضمن ألفاظا خادشة للحياء، والتشكيك في مصادر ثروتهما.

وبمواجهتهما، اعترفتا بنشر الفيديوهات بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية، وعاقبت المحكمة البلوجر أم مكة بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بينما قضت المحكمة بمعاقبة أم سجدة بالسجن 6 شهور في حكم أول درجة، وفي الاستئناف قضت بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف بدلا من حبسها 6 شهور، بعد قبول استئناف النيابة العامة.

سوزي الأردنية

لم تتوقف الأجهزة الأمنية، وتمكنت في 2 أغسطس، من ضبط البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية"، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمة قامت بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع بشراء وحدات سكنية بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه.

وقضت المحكمة بحبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة ارتكاب فعل خادش فى بث مباشر، وفي الاستئناف خففت المحكمة الحكم ل6 شهور.

صانع المحتوى مداهم

وفي اليوم ذاته، ضبطت الأجهزة الأمنية صانع المحتوى الشهير بـ"مداهم"، عقب تقديم بلاغات ضده لنشره محتوى خادش للحياء.

وخلال ضبطه، عثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى كميات من مخدري "الحشيش" و"الأفيون". وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الوقائع، وقضت المحكمة بمعاقبة التيك توكر مداهم، بالسجن 3 سنوات.

قمر الوكالة

وفي 3 أغسطس، ضبطت الأجهزة الأمنية البلوجر المعروفة بـ"قمر الوكالة"، بعد ورود بلاغات ضدها تتهمها بنشر محتوى يتنافى مع قيم المجتمع والآداب العامة.

وأقرت المتهمة بنشر الفيديوهات لزيادة المتابعين وتحقيق أرباح مالية، وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 5 ألاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة الهاتف المحمول.

شاكر محظور دلوقتي

وفي مساء اليوم ذاته، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر "محمد شاكر" الشهير بـ"شاكر محظور دلوقتي" ومدير أعماله، لاتهامهما بنشر محتوى خادش للحياء العام.



وأثناء ضبطهما بالقاهرة الجديدة، تم العثور على سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة "حشيش وآيس" بحوزتهما بقصد التعاطي، ومازلت قضيته قيد التحقيق، وعقب صدور قرار بإخلاء سبيله، استأنفت النيابة على القرار، وصدر قرار بتجديد حبسه 45 يوم علي ذمة التحقيقات.

علياء قمرون

كما تم القبض على البلوجر "علياء قمرون"، بعد ورود بلاغات ضدها بنشر مقاطع فيديو يتضمن ألفاظ خادشة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر المحتوى بهدف تحقيق أرباح مالية سريعة لمرورها بظروف صعبة وحاجتها للأموال، ومازالت القضية قيد التحقيق.

محمد عبد العاطي

وفي 4 أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية ضبط البلوجر محمد عبد العاطي مقدم برنامج "مع كامل احترامي" عبر منصات التواصل، بعد ورود بلاغات ضده تتهمه بنشر محتوى يتضمن ألفاظا خادشة للحياء.

واعترف "محمد عبدالعاطي" ببث الفيديوهات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مالية دون أن يقصد خدش الحياء العام، وقضت المحكمة الاقتصادية بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

أم عمر فراولة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في 6 أغسطس، من القبض على البلوجر "أم عمر فراولة" بعد ورود بلاغات تتهمها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث محتوى خادش للحياء بهدف تحقيق أرباح مالية.

بعد ورود عدد من البلاغات ضد المتهمة، تتهمها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى غير أخلاقي لتحقيق أرباح مالية من المشاهدات.

وبمواجهتها أقرت بتصوير ونشر الفيديوهات بغرض زيادة عدد المتابعين وتحقيق مكاسب مادية من منصات التواصل، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها علي ذمة التحقيقات.

بيتر تاتو

وفي ذات اليوم، تم ضبط أحد صناع المحتوى الشهير بـ"بيتر تاتو" بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء أثناء قيامه برسم أوشام على أجساد سيدات.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزته، تبين احتواؤها على فيديوهات تتضمن وقائع مخلة بالآداب العامة، واعترف المتهم بالواقعة وبتحقيق أرباح مالية من المشاهدات، وقضت جهات التحقيق بإخلاء سبيله علي ذمة القضية.

