حقوق المنصورة تصدر أول رد بشأن شبهة مجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة

نفى الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، صحة ما تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعيين أحد المعيدين بالكلية وما أُثير عن وجود شبهة مجاملة.

وأكد الشناوي أن جميع إجراءات الكلية تتم وفق منظومة قانونية ومؤسسية صارمة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

حقيقة فصل شُعب برنامج اللغة الأجنبية مجاملة لنجل رئيس الجامعة

وكذلك نفى الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، صحة ما تم تداوله بشأن فصل شُعب برنامج اللغة الأجنبية بدعوى مجاملة نجل رئيس الجامعة، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وأوضح الشناوي أن قرار فصل البرنامج جاء ضمن متطلبات الحصول على الاعتماد الأكاديمي الذي تقدمت به الكلية عام 2020، حيث كان من بين شروط الجودة تقسيم برنامج اللغة الأجنبية إلى شُعبتي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.

وأضاف أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بـ المجلس الأعلى للجامعات ألزمت كليات الحقوق في فبراير 2021 بفصل شعبة اللغة الإنجليزية عن شعبة اللغة الفرنسية في جميع كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

وأشار إلى أن كلية الحقوق بـ جامعة المنصورة اتخذت الإجراءات اللازمة بناءً على هذا القرار، وصدر قرار فصل البرنامج بالفعل خلال عام 2021، في عهد رئيس الجامعة السابق الدكتور أشرف عبد الباسط.

وأوضح الشناوي أن المعيد المذكور كان في ذلك الوقت مقيدًا بالصف الثالث الثانوي ولم يكن قد التحق بالكلية بعد، مؤكدًا أن اللوائح المعتمدة تُطبق بأثر فوري على الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية وفق النظام الجديد، دون أي استثناء أو محاباة.

وأشار الدكتور وليد الشناوي إلى أن تعيين المعيدين بالكلية يتم وفق خطة خمسية معتمدة منذ عام 1998، تحدد الأعداد المطلوب تعيينها على مدار خمس سنوات مسبقًا، مؤكدًا أن التعيين لا يتم بصورة عشوائية أو استثنائية، بما يُغلق الباب نهائيًا أمام أي شبهة مجاملة أو تدخلات شخصية، ويضمن الالتزام التام بالمعايير الأكاديمية والقانونية.

تعيين 6 معيدين سنويًا في مختلف أقسام الكلية

وأكد عميد الكلية أنه يتم تعيين 6 معيدين سنويًا في مختلف أقسام الكلية وفق الضوابط المعتمدة ودون أي تدخل من أي جهة.

وشدد على أن جميع إجراءات التعيين تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولا سيما المادة (136) المنظمة لقواعد اختيار المعيدين، ويتم الالتزام بها التزامًا كاملًا في جميع الحالات.

واختتم عميد كلية الحقوق بالتأكيد على أن الكلية ماضية في نهجها الثابت المبني على سيادة القانون وتكافؤ الفرص، ولن تسمح تحت أي ظرف بأن يُحرم أي شخص من حقوقه، مشددًا على أن الثقة في مؤسسات الجامعة تُبنى على الشفافية والالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للعمل الأكاديمي.

