جامعة المنصورة: تجديد اعتماد "إيجاك" لمعامل مركز جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد

أعلنت جامعة المنصورة تجديد اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) لمعامل مركز جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد، وذلك طبقًا للمواصفة الدولية ISO 15189:2022 في مجال بعض اختبارات الكيمياء الإكلينيكية، بما يعكس التزام المركز المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية في الخدمات المعملية المقدمة.

استمرار ثقة جهات الاعتماد الوطنية في منظومة العمل

ويعد اعتماد زراعة الكبد استمرار ثقة جهات الاعتماد الوطنية في منظومة العمل داخل المركز، وما تتبناه من نظم دقيقة لضبط الجودة، وسلامة الإجراءات، وكفاءة الكوادر الفنية، بما يضمن دقة النتائج المعملية، ويدعم جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

الحفاظ على معايير الاعتماد وتطوير الأداء

وتُثمِّن الجامعة جهود إدارة المركز والفريق المعملي في الحفاظ على معايير الاعتماد وتطوير الأداء في كبد المنصورة بما يتماشى مع أحدث الإصدارات الدولية للمواصفات القياسية.

