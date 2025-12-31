الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة المنصورة: تجديد اعتماد "إيجاك" لمعامل مركز جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد

مركز الكبد بالمنصورة،
مركز الكبد بالمنصورة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت جامعة المنصورة تجديد اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) لمعامل مركز جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد، وذلك طبقًا للمواصفة الدولية ISO 15189:2022 في مجال بعض اختبارات الكيمياء الإكلينيكية، بما يعكس التزام المركز المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية في الخدمات المعملية المقدمة.

استمرار ثقة جهات الاعتماد الوطنية في منظومة العمل

ويعد اعتماد زراعة الكبد استمرار ثقة جهات الاعتماد الوطنية في منظومة العمل داخل المركز، وما تتبناه من نظم دقيقة لضبط الجودة، وسلامة الإجراءات، وكفاءة الكوادر الفنية، بما يضمن دقة النتائج المعملية، ويدعم جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

 

الحفاظ على معايير الاعتماد وتطوير الأداء 

وتُثمِّن الجامعة جهود إدارة المركز والفريق المعملي في الحفاظ على معايير الاعتماد وتطوير الأداء في كبد المنصورة بما يتماشى مع أحدث الإصدارات الدولية للمواصفات القياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرعاية الصحية الجهاز الهضمي المعمل الكيمياء الإكلينيكية الوطنى للاعتماد المقدم جودة الرعاية الصحية جراحة الجهاز الهضمي سلامة الإجراءات معايير الجودة معايير الاعتماد زراعة الكبد جامعة المنصورة المجلس الوطني للاعتماد

مواد متعلقة

"طالع نازل"، منى زكي تدخل في خلافات مع محمد شاهين

دون أي مجاملات، السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية

محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

دفاع ضحايا جريمة اللبيني: المتهم قتل المجني عليها بعد رفضها محاولاته المتكررة للتعدي عليها

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل "ليل" على منصة شاهد

السيسي يؤكد أهمية دور التعليم والمساجد والكنائس والإعلام في مواجهة التحديات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31-12-2025

درس غير مُقرر في الرحمة، قصة صور ملهمة التقطها طالب ثانوي

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

الفضة تهوي بأكثر من 8% والذهب يتأرجح

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بحدوث مشكلة كبيرة

موعد الليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2026

الأزهر للفتوى يؤكد على 5 معان مع استقبال 2026

المزيد
الجريدة الرسمية
ads