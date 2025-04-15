حقوق المنصورة تناقش تأثير السياسات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي

نظّمت كلية الحقوق جامعة المنصورة، ندوة علمية تثقيفية بعنوان: «انعكاسات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الدولي وأوجه الاستفادة للاقتصاد المصري: الفرص والتحديات»، بريادة الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، وتنظيم الدكتور إبراهيم عبد الله، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك بقاعة الأستاذ الدكتور السنهوري.

استعرضت الندوة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للسياسات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، مع التركيز على كيفية تأثُّر الاقتصاد المصري وفرص الاستفادة من هذه التغيرات.

حاضر في الندوة نخبة من أبرز العلماء في مجالات المنازعات والإجراءات الضريبية، والاقتصاد السياسي، والتشريعات الاقتصادية، وهم الأستاذ الدكتور السيد عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، ووزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، والدكتور رضا عبد السلام، أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، ومحافظ الشرقية الأسبق، والدكتور رمضان صديق، أستاذ المالية العامة والتشريعات الضريبية، والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة حلوان، ومستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، والأستاذ الدكتور عيسى الشريف، عضو مجلس الشيوخ المصري، والأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب.

شارك في الندوة نخبة من وكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين المتخصصين. وقد أدارت الندوة الدكتورة أمينة حسين أحمد طه، المدرس بقسم القانون الدولي العام، حيث استُهِلَّت الندوة بالسلام الجمهوري، ثم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم قدّمها الطالب طارق شاهين.

في كلمته، رحّب الدكتور وليد الشناوي بالحضور، مؤكّدًا امتداد الدور المنوط بكلية الحقوق من العملية التعليمية والبحث العلمي ليشمل القضايا المجتمعية القانونية والاقتصادية، بهدف دراسة أسبابها وسبل معالجتها، كما أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الندوة في تسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع المهم، وتقديم حلول فعّالة ورؤية علمية لصنّاع السياسات ومتخذي القرارات.

من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم عبد الله إلى أن دور الدراسات العليا في الكلية لا يقتصر على الجانب النظري فحسب، بل يمتد إلى البحث العلمي المنهجي ومناقشة القضايا المجتمعية التي تشغل الدولة حاليًا، بهدف تعزيز وعي الباحثين وطلاب الدراسات العليا في المجالات القانونية والضريبية، وأوضح أن الحديث عن الرسوم الجمركية أصبح من أبرز الموضوعات على الساحة العالمية، نظرًا لكونها إحدى أهم الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الدول، سواء لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة أو لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.

تناول الدكتور السيد عبد الخالق مجموعة من المحاور والمحددات المهمة، مشيرًا إلى أن العالم مقبل على نظام اقتصادي عالمي جديد لم تتضح ملامحه بعد، وأن التحليلات الحالية ما هي إلا اجتهادات واستشراف للمستقبل، وأكّد ضرورة توحيد جهود الدول النامية وتكوين تحالفات اقتصادية جديدة لتحقيق الأمان والاستقرار الاقتصادي.

كما قدّم الدكتور رضا عبد السلام عرضًا متكاملًا مستندًا إلى أدلة ودراسات عملية تؤكد أن الأزمات الحالية هي نتاج سياسات سابقة، وتساءل عمّا إذا كانت المنظمات الاقتصادية الدولية قادرة على تحقيق التقدم والوئام العالمي، أم أنها تكرّس الهيمنة الأمريكية، ودعا إلى وجود إرادة عربية حقيقية تعبّر عن موقف حاسم تجاه هذه المعادلة العالمية.

أما الدكتور رمضان صديق، فتحدث عن التداعيات المحتملة للقرارات الجمركية الحالية والمستقبلية، مؤكّدًا ضرورة إنشاء مراكز بحثية متخصصة تضم علماء مصريين قادرين على استشراف المستقبل ووضع أوراق بحثية استباقية بعيدًا عن النمط التقليدي.

وفي ختام الجلسات، قدّم الدكتور عيسى الشريف عرضًا شدّد فيه على أهمية استغلال المقوّمات العربية (المالية، والبشرية، والطبيعية) لتحقيق التكامل الاقتصادي، مقترحًا إنشاء اتحاد جمركي عربي لتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية.

ثم اختُتمت الندوة بفتح باب المناقشة للمشاركين، وتلقّي الأسئلة والإجابة عنها.

وفي الختام، كرّمت الكلية السادة العلماء المحاضرين تقديرًا لجهودهم المتميزة في مجالي المنازعات الضريبية والاقتصاد السياسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.