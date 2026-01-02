الجمعة 02 يناير 2026
خارج الحدود

داهية الاستخبارات الأوكرانية، معلومات عن الرئيس الجديد لمكتب زيلينسكي

كيريلو بودانوف مدير
كيريلو بودانوف مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية
قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، رئيسًا لـ مكتب الرئاسة، خلفًا لـ أندري ييرماك، الذي استقال بعد تورطه في فضيحة فساد

مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية الجديد

وقال زيلينسكي في بيان عبر منصة "إكس"، إن اختيار كيريلو بودانوف رئيسًا لـ مكتب الرئاسة الأوكرانية، يأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تركيز أكبر على القضايا الأمنية وتطوير قوات الدفاع والأمن، إضافة إلى المسار الدبلوماسي للمفاوضات، مؤكدًا أن خبرة رئيس الاستخبارات العسكرية في هذه المجالات ستُسهم في تحقيق نتائج ملموسة.

 

وأضاف زيلينسكي: "في هذه المرحلة، تحتاج أوكرانيا إلى تركيز متزايد على الأمن وتطوير قوات الدفاع والأمن والمسار الدبلوماسي، وسيكون مكتب الرئيس مكرسًا بشكل أساسي لتحقيق هذه المهام، كيريلو بودانوف يمتلك خبرة متخصصة وقوة كافية لتحقيق النتائج".

وكان أندري ييرماك الذي تم إقالته بعد فضيحة الفساد، يشغل منصب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني منذ عام 2020، وغالبًا ما وُصف بأنه أقوى شخصية في البلاد بعد زيلينسكي.

مهارات كيريلو بودانوف في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية 

في حين يشغل رئيس المكتب الرئاسي الجديد، كيريلو بودانوف رئاسة مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية GUR منذ عام 2020، وخلال ولايته تحولت الوكالة من جهاز منخفض الظهور إلى أحد أبرز وأكثر أذرع الاستخبارات والجيش الأوكراني فاعلية في الحرب مع روسيا، حيث ينسب محللون له الفضل في إعادة إحياء الجهاز وتحديثه.

 

وتحت قيادته، نفذت الاستخبارات العسكرية حملة مكثفة بالطائرات المسيّرة داخل العمق الروسي، استهدفت منشآت عسكرية ومواقع إنتاج سلاح وبنى تحتية للطاقة مثل مصافي النفط.

كذلك أعلن زيلينسكي، تعيين رئيس جهاز المخابرات الخارجية أوليج إيفاشينكو، رئيسا جديدا للاستخبارات العسكرية، خلفا لكيريل بودانوف، الذي عين رئيسا لمكتب الرئاسة الأوكرانية.

الجيش الروسي يعلن السيطرة على 9 بلدات في أوكرانيا

المخابرات الروسية: بيانات المسيرات الأوكرانية يؤكد استهداف أوكرانيا لمقر إقامة بوتين

 

 

