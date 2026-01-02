داهية الاستخبارات الأوكرانية، معلومات عن الرئيس الجديد لمكتب زيلينسكي

18 حجم الخط

قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، رئيسًا لـ مكتب الرئاسة، خلفًا لـ أندري ييرماك، الذي استقال بعد تورطه في فضيحة فساد

مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية الجديد

وقال زيلينسكي في بيان عبر منصة "إكس"، إن اختيار كيريلو بودانوف رئيسًا لـ مكتب الرئاسة الأوكرانية، يأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تركيز أكبر على القضايا الأمنية وتطوير قوات الدفاع والأمن، إضافة إلى المسار الدبلوماسي للمفاوضات، مؤكدًا أن خبرة رئيس الاستخبارات العسكرية في هذه المجالات ستُسهم في تحقيق نتائج ملموسة.

وأضاف زيلينسكي: "في هذه المرحلة، تحتاج أوكرانيا إلى تركيز متزايد على الأمن وتطوير قوات الدفاع والأمن والمسار الدبلوماسي، وسيكون مكتب الرئيس مكرسًا بشكل أساسي لتحقيق هذه المهام، كيريلو بودانوف يمتلك خبرة متخصصة وقوة كافية لتحقيق النتائج".

I had a meeting with Kyrylo Budanov and offered him the role of the Head of the Office of the President of Ukraine. At this time, Ukraine needs greater focus on security issues, the development of the Defense and Security Forces of Ukraine, as well as on the diplomatic track of… pic.twitter.com/SCs6Oj2Rb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026

وكان أندري ييرماك الذي تم إقالته بعد فضيحة الفساد، يشغل منصب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني منذ عام 2020، وغالبًا ما وُصف بأنه أقوى شخصية في البلاد بعد زيلينسكي.

مهارات كيريلو بودانوف في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية

في حين يشغل رئيس المكتب الرئاسي الجديد، كيريلو بودانوف رئاسة مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية GUR منذ عام 2020، وخلال ولايته تحولت الوكالة من جهاز منخفض الظهور إلى أحد أبرز وأكثر أذرع الاستخبارات والجيش الأوكراني فاعلية في الحرب مع روسيا، حيث ينسب محللون له الفضل في إعادة إحياء الجهاز وتحديثه.

وتحت قيادته، نفذت الاستخبارات العسكرية حملة مكثفة بالطائرات المسيّرة داخل العمق الروسي، استهدفت منشآت عسكرية ومواقع إنتاج سلاح وبنى تحتية للطاقة مثل مصافي النفط.

كذلك أعلن زيلينسكي، تعيين رئيس جهاز المخابرات الخارجية أوليج إيفاشينكو، رئيسا جديدا للاستخبارات العسكرية، خلفا لكيريل بودانوف، الذي عين رئيسا لمكتب الرئاسة الأوكرانية.

