خارج الحدود

الخارجية الروسية عن استهداف مقر إقامة بوتين: نظام كييف سيتحمل مسؤولية فعلته

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
علّقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على محاولة نظام كييف استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود الليلة الماضية.

 

المحاولة الأوكرانية الفاشلة

 

وأشارت زاخاروفا في تعليق عبر قناتها على تطبيق تيلجرام إلى أن نظام كييف، سيتحمل حتما المسؤولية الكاملة على محاولته هذه.

 

وأكدت ممثلة الخارجية أيضا أن فلاديمير زيلينسكي يكذب باستمرار وبشكل كبير. ووصفت زاخاروفا تصريحات نظام كييف بشأن أحداث بوتشا، وبشأن الأطفال الذين يُزعم أن روسيا اختطفتهم، وبشأن عدم رغبة روسيا في التفاوض، بأنها كاذبة وعديمة الأساس.

 

وفي تعليقها على كلمات لافروف عن المحاولة الأوكرانية الفاشلة الليلة الماضية، قالت زاخاروفا، إنها صحيحة تماما.  وأضافت زاخاروفا أن نظام كييف سيُحاسب على هذه الجرائم.

في وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن نظام كييف شنّ هجوما إرهابيا على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود الليلة الماضية باستخدام 91 طائرة مسيّرة ضاربة. ووفقا له تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من تدمير جميع الطائرات المسيّرة المعادية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ونوه لافروف بأن روسيا لا تنوي الانسحاب من عملية التفاوض مع الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الإرهابي المذكور، لكن رغم ذلك سيخضع موقف روسيا التفاوضي سيخضع بعد ذلك.

من جانبه، وصف يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، محاولة نظام كييف قصف المقر الرئاسي الروسي في مقاطعة نوفغورود بأنها إرهاب دولة.

وصرح أوشاكوف، بأن الرئيس دونالد ترامب "أصيب بالصدمة والغضب" إزاء محاولة القوات الأوكرانية مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.

