الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي: يمكن لحلفائنا التحقق من زيف الادعاء الروسي باستهداف مقر إقامة بوتين

زيلينسكي: يمكن لحلفائنا
زيلينسكي: يمكن لحلفائنا التحقق من زيف الادعاء الروسي
18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تنفي بشكل كامل المزاعم التي أطلقتها روسيا حول تعرض مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهجوم، مشددًا على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي وقائع حقيقية.

زيلينسكي ودعوة صريحة للحلفاء لاستخدام أدواتهم الاستخباراتية لكشف الحقيقة

وأوضح زيلينسكي أن حلفاء أوكرانيا يمتلكون قدرات استخباراتية وتقنية متقدمة تتيح لهم التحقق بسهولة من زيف الرواية الروسية، مؤكدًا أن أي فحص موضوعي للمعطيات سيكشف عدم صحة هذه الاتهامات.

اتهام أوكراني مباشر لروسيا بتوظيف الادعاءات في إطار التضليل السياسي

واتهم الرئيس الأوكراني موسكو بالسعي إلى تضليل الرأي العام الدولي عبر إطلاق روايات غير مثبتة، معتبرًا أن هذه التصريحات تأتي في سياق حرب إعلامية موازية تهدف إلى تبرير التصعيد وإرباك المواقف الدولية.

توقيت مثير للجدل وسط تصعيد سياسي وعسكري متبادل بين روسيا وأوكرانيا

وأشار زيلينسكي إلى أن توقيت هذه المزاعم يعكس محاولة روسية لرفع سقف الخطاب السياسي في لحظة تشهد توترًا متزايدًا، لافتًا إلى أن مثل هذه الادعاءات غالبًا ما تُستخدم كغطاء لتبرير خطوات لاحقة.

تحذير زيلينسكي من خطورة استخدام الحوادث الأمنية كورقة ضغط دولية

وحذر الرئيس الأوكراني من أن تسييس القضايا الأمنية الحساسة قد يؤدي إلى توسيع دائرة التوتر، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم الانجرار وراء روايات غير موثقة قد تُسهم في تأجيج الصراع.

زيلينسكي يطالب بتحقيق دولي غير منحاز لكشف الملابسات

واختتم زيلينسكي تصريحاته بالتأكيد على أن أوكرانيا لا تمانع أي تحقق دولي مستقل، مشددًا على أن الشفافية وكشف الحقائق هو السبيل الوحيد لمنع استغلال الأحداث في تغذية الصراع بدل احتوائه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي مقر إقامة بوتين بوتين الرئيس الروسي الرئيس الأوكراني روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية

مواد متعلقة

لافروف: أوروبا تمهد لعدوان جديد على روسيا عبر أوكرانيا وهذا شرط التسوية

الكرملين: بوتين يبحث البرنامج النووي الإيراني مع بزشكيان في اتصال هاتفي

روسيا: على زيلينسكي الاختباء حتى نهاية حياته بعد الهجوم على مقر بوتين

تداعيات استهداف مقر إقامته، بوتين يأمر باستدعاء 261 ألف مواطن للخدمة العسكرية الإلزامية

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

انفراجة في صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

ليلة رأس السنة، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وإليسا وتامر حسني

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم

السيسي يصدر قرارا جمهوريا مهما

سلطنة عمان توجه رسالة لـ السعودية والإمارات بشأن اليمن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح الروشتة النبوية لاستقرار البيوت واستمرار الحياة الزوجية (فيديو)

أمين الفتوى يحذر من مدعى العلم فى الإفتاء (فيديو)

هل ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب وما حكم الاحتفال بها؟ البحوث الإسلامية يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads