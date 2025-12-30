زيلينسكي: يمكن لحلفائنا التحقق من زيف الادعاء الروسي باستهداف مقر إقامة بوتين

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تنفي بشكل كامل المزاعم التي أطلقتها روسيا حول تعرض مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهجوم، مشددًا على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي وقائع حقيقية.

زيلينسكي ودعوة صريحة للحلفاء لاستخدام أدواتهم الاستخباراتية لكشف الحقيقة

وأوضح زيلينسكي أن حلفاء أوكرانيا يمتلكون قدرات استخباراتية وتقنية متقدمة تتيح لهم التحقق بسهولة من زيف الرواية الروسية، مؤكدًا أن أي فحص موضوعي للمعطيات سيكشف عدم صحة هذه الاتهامات.

اتهام أوكراني مباشر لروسيا بتوظيف الادعاءات في إطار التضليل السياسي

واتهم الرئيس الأوكراني موسكو بالسعي إلى تضليل الرأي العام الدولي عبر إطلاق روايات غير مثبتة، معتبرًا أن هذه التصريحات تأتي في سياق حرب إعلامية موازية تهدف إلى تبرير التصعيد وإرباك المواقف الدولية.

توقيت مثير للجدل وسط تصعيد سياسي وعسكري متبادل بين روسيا وأوكرانيا

وأشار زيلينسكي إلى أن توقيت هذه المزاعم يعكس محاولة روسية لرفع سقف الخطاب السياسي في لحظة تشهد توترًا متزايدًا، لافتًا إلى أن مثل هذه الادعاءات غالبًا ما تُستخدم كغطاء لتبرير خطوات لاحقة.

تحذير زيلينسكي من خطورة استخدام الحوادث الأمنية كورقة ضغط دولية

وحذر الرئيس الأوكراني من أن تسييس القضايا الأمنية الحساسة قد يؤدي إلى توسيع دائرة التوتر، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم الانجرار وراء روايات غير موثقة قد تُسهم في تأجيج الصراع.

زيلينسكي يطالب بتحقيق دولي غير منحاز لكشف الملابسات

واختتم زيلينسكي تصريحاته بالتأكيد على أن أوكرانيا لا تمانع أي تحقق دولي مستقل، مشددًا على أن الشفافية وكشف الحقائق هو السبيل الوحيد لمنع استغلال الأحداث في تغذية الصراع بدل احتوائه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.