الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ألمانيا: نرحب بجهود ترامب من أجل السلام الدائم في أوكرانيا

ترامب
ترامب
18 حجم الخط

قالت ألمانيا، اليوم الإثنين: نرحب بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل السلام الدائم في أوكرانيا.

لقاء ترامب وزيلينسكي في فلوريدا 

في سياق متصل، قال ‌كيريل ​دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين: إن العالم "‌يشيد بالجهود" التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السلام، وذلك بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي منشور ⁠على منصة "إكس"، كتب ⁠دميترييف، المبعوث الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع ‌الدول الأجنبية: "العالم ‌كله يقدر جهود الرئيس ترامب وفريقه من أجل السلام".

ويعد هذا التعليق أول رد فعل روسي على لقاء ترامب وزيلينسكي في فلوريدا، لمناقشة سبل إنهاء حرب أوكرانيا.

وبعد اللقاء قال ترامب، أمس: إن نتائج المفاوضات بشأن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا قد تعرف خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه مع زيلينسكي: "أعتقد أننا سنعرف في غضون أسابيع بطريقة أو بأخرى" ما إذا كانت المحادثات قد أثمرت، مشيرا إلى أن المفاوضات كانت "صعبة للغاية".

ورغم ذلك، قال ترامب إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المحادثات مع زيلينسكي، موضحا: "نحن نقترب كثيرا، وربما نقترب جدا من إنهاء الحرب".

 

أوكرانيا وروسيا تقتربان من تسوية بشأن منطقة دونباس

كما قال الرئيس الأمريكي: إن أوكرانيا وروسيا تقتربان من تسوية بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها، لكن الأمر لا يزال يمثل تحديا.

وأجاب على سؤال بشأن منطقة دونباس قائلا: "لم يأت الحل لكنه يقترب أكثر فأكثر. إنها مسألة شائكة جدا، لكنني أعتقد أنها ستحل".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه يعتقد أن زيلينسكي وبوتين "جادان" بشأن صنع السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا ترامب الرئيس الأمريكى بوتين حرب أوكرانيا

مواد متعلقة

زيلينسكي: ترامب يفكر في ضمانات أمنية لأوكرانيا تمتد إلى 50 عاما

بوتين: ما كان للقتال أن يندلع لو أصغت سلطات كييف لروسيا

مقتل مدني وإصابة 16 آخرين في قصف روسي على كييف

موسكو تتهم كييف وداعميها بإفشال أي تقدم في الحوار الروسي-الأمريكي بشأن أوكرانيا

الأكثر قراءة

بركان التقسيم يقترب من إثيوبيا، باحث بالشأن الأفريقي يحذر أديس أبابا من دعم انفصال إقليم أرض الصومال

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

تفاصيل وشروط الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين جدد بالمحافظات

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

هيئة الإسعاف تدرس تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة

الجمعية المصرية اللبنانية: استمرار دعم الدولة للشركات الناشئة يوفر 500 ألف فرصة عمل

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل

هل يجوز استخدام الهندسة الوراثية لتحسين صفات الأجنة الشكلية؟ الإفتاء تجيب

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads