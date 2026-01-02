18 حجم الخط

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الضمانات الأمنية التي تعرضها واشنطن على كييف لا تحمل قيمة فعلية، وأن مساعي زيلينسكي للحصول على ضمانات أمريكية واضحة قد تبوء بالفشل.

نيويورك تايمز: الضمانات الأمريكية لأوكرانيا جوفاء



وأوضحت أن أي اتفاقيات قد تبرم مع واشنطن ستكون هشة، حيث يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال عودته إلى البيت الأبيض التخلي عن الالتزامات بسهولة إذا تعارضت مع توجهاته.

كما أشارت إلى أن تاريخ ترامب في تجنب المواجهة المباشرة مع موسكو يضعف مصداقية أي ضمانات أمريكية مستقبلية، مما يُثير الشكوك في قدرة واشنطن على الوفاء بتعهداتها في حال تغير الإدارة الأمريكية.

وزعم فلاديمير زيلينسكي أمس بأن الجانب الأوكراني يناقش مع ترامب نشر قوات أمريكية في أوكرانيا، على الرغم من تردد واشنطن في إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وكان ترامب قد صرح في أغسطس الماضي بأنه لن يتم نشر أي قوات أمريكية في أوكرانيا خلال رئاسته.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: رئيس وفد التفاوض الأوكراني تواصل اليوم مع الأمريكيين والأوروبيين لدفع المسار الدبلوماسي.

ضمانات أمنية لأوكرانيا تمتد إلى 30 أو حتى 50 عاما

وأمس، قالت أوكرانيا، إن الاتصالات مع الأوروبيين والأمريكيين ستستمر للتوصل لحلول ملموسة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الإثنين الماضي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في ضمانات أمنية لأوكرانيا تمتد إلى 30 أو حتى 50 عاما.

لقاء ترامب وزيلينسكي في فلوريدا

في سياق متصل، قال ‌كيريل ​دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين، إن العالم "‌يشيد بالجهود" التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السلام، وذلك بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

