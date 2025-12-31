الأربعاء 31 ديسمبر 2025
خارج الحدود

أوكرانيا تعلن استهداف مستودع نفط روسي في مدينة ريبينسك

أوكرانيا تعلن استهداف
أوكرانيا تعلن استهداف مستودع نفط روسي في مدينة ريبينسك
الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت مستودعًا روسيًا للنفط في مدينة ريبينسك، في إطار عملياتها العسكرية ضد مواقع تصفها بأنها داعمة للمجهود الحربي الروسي. وأشارت إلى أن الضربة جاءت ضمن سلسلة هجمات مركزة تستهدف منشآت الطاقة واللوجستيات.

تفاصيل أولية عن الموقع الروسي الذي استهدفته القوات الأوكرانية


وبحسب ما أعلنته كييف، يُعد المستودع المستهدف من المرافق الحيوية المستخدمة في تخزين وتوزيع الوقود، ما يجعله هدفًا ذا أهمية عسكرية. ولم تكشف السلطات الأوكرانية عن نوع السلاح المستخدم، مكتفية بالتأكيد على دقة العملية.

تأثير محتمل على الإمدادات والعمليات العسكرية الروسية 


ويرى مراقبون أن استهداف مستودعات النفط قد يؤثر على سلاسل الإمداد الروسية، خاصة تلك المرتبطة بتحركات القوات والآليات العسكرية، في ظل اعتماد كبير على الوقود لتسيير العمليات على جبهات القتال المختلفة.

في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الروسي بشأن إعلان أوكرانيا، سواء بتأكيد وقوع الهجوم أو نفيه، بينما تنتظر الأوساط السياسية والعسكرية مزيدًا من التفاصيل حول حجم الأضرار والخسائر.

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد متبادل بين موسكو وكييف، حيث تشهد الفترة الأخيرة تكثيفًا للضربات التي تستهدف منشآت حيوية داخل العمق الروسي والأوكراني، ما ينذر بمزيد من التوتر واتساع نطاق المواجهة خلال المرحلة المقبلة.

وأفادت إدارة إقليمية روسية، اليوم الأربعاء، بوقوع هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة، مما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية لميناء في مدينة "توابسي" المطلة على البحر الأسود.

وأشارت الإدارة الإقليمية كذلك إلى أن الهجوم تسبب بإضرار في خط لأنابيب الغاز في منطقة سكنية، مضيفة أنه لم ترد بلاغات عن وقوع إصابات.

وقال مقر العمليات في منطقة "كراسنودار" على "تلجرام"، إنه تم إرسال فرق الطوارئ لإصلاح الأضرار، موضحًا أن رصيف الميناء تضرر.

