البيت الأبيض: ترامب يجري مكالمة هاتفية إيجابية مع بوتين بشأن أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية وصفها بـ «الإيجابية» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولت تطورات الأوضاع في أوكرانيا وسبل التعامل مع المستجدات المرتبطة بالأزمة.

وأوضح البيان أن الاتصال تطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل الدبلوماسي في المرحلة الحالية. ولم يكشف البيت الأبيض عن تفاصيل إضافية بشأن ما تم الاتفاق عليه خلال المكالمة.

زيلينسكي يرد على اتهامات روسيا باستهداف مقر إقامة بوتين ويطالب برد دولي

الحرب الروسية الأوكرانية، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صحة الاتهامات الروسية بشأن محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة نوفجورود، مؤكدًا أن بلاده لم تقم بأي عمل من هذا النوع، وذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

زيلينسكي: موسكو تسعى لإفشال التقدم في المحادثات مع واشنطن

وقال الرئيس الأوكراني إن روسيا تهدف إلى تقويض التقدم المحرز في المحادثات الأوكرانية-الأمريكية، مشيرًا إلى أن موسكو تستخدم مثل هذه المزاعم لتبرير خطوات تصعيدية محتملة خلال المرحلة المقبلة.

تحذير زيلينسكي من نوايا روسية لاستهداف كييف

وأضاف زيلينسكي أن هناك معلومات تشير إلى استعداد موسكو لضرب عدد من المباني الحكومية في العاصمة كييف، محذرًا من تصعيد خطير قد يطال مؤسسات الدولة الأوكرانية.

دعوة مباشرة من الرئيس الأوكراني لترامب وأوروبا للتدخل

وطالب الرئيس الأوكراني نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب الشركاء الأوروبيين، بالرد على ما وصفه بـالمزاعم الروسية بشأن استهداف مقر إقامة بوتين، داعيًا إلى موقف دولي واضح يمنع التصعيد ويكشف حقيقة ما يجري.

لافروف يتمسك بالرواية الروسية بشأن الهجوم الأوكراني على مقر بوتين

في المقابل، قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن أوكرانيا أطلقت طائرات مسيّرة باتجاه مقر إقامة الرئيس بوتين في منطقة نوفجورود، مؤكدًا تمسك موسكو بروايتها حول الواقعة، وذلك وفق ما أوردته القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتعكس هذه التصريحات المتبادلة تصعيدًا سياسيًا وإعلاميًا حادًا بين موسكو وكييف، في توقيت حساس تشهده الاتصالات الدولية، ما يثير مخاوف من انعكاس هذه الاتهامات المتبادلة على فرص التهدئة والمسار الدبلوماسي خلال الفترة المقبلة.

