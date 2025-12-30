الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
خارج الحدود

زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا ويصر على حضوره بالطائرة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن دعوته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة أوكرانيا، وبرر تصرفه هذا بأن وصول طائرة الرئاسة الأمريكية سيعطي انطباعا لحماية كييف من الهجمات الروسية.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه قد يلقي خطابا أمام البرلمان الأوكراني إذا كان ذلك سيساعد في حل النزاع بالبلاد.

وقال زيلينسكي: إن الجانب الأوكراني يناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضوع وجود  القوات الأمريكية في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته كشف رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنشر قواتها بأوكرانيا، في إطار ضمانات الأمن حسبما نقلت وكالة "أوكرينفورم".

رئيس وزراء بولندا: من المحتمل أن تنشر أمريكا قواتها في أوكرانيا بموجب ضمانات الأمن

وأكد دونالد توسك أن  الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا بعد تحقيق السلام، بما في ذلك وجود القوات الأمريكية، على سبيل المثال على الحدود أو على خط التماس بين أوكرانيا وروسيا.

وفي وقت سابق، قال توسك" إن "الطريق لا يزال طويلا" قبل انتهاء المفاوضات حول أوكرانيا. وأشار في الوقت نفسه إلى أن التصريح بمشاركة الولايات المتحدة في ضمانات الأمن يعد نجاحا.

استمرار المفاوضات لتسوية الأزمة الأوكرانية 

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأوكراني  فلاديمير زيلينسكي أنه اقترح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح كييف ضمانات أمنية لمدة 50 عاما.

