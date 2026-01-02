18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن تكبيد القوات الأوكرانية 10470 عسكريا والسيطرة على 9 بلدات ومواصلة ضرب مواقع الطاقة والبنى التحتية والصناعة العسكرية للعدو، واستمرار تقدم قواتها على مختلف المحاور خلال أسبوع.

الجيش الروسي يعلن السيطرة على 9 بلدات في أوكرانيا

وجاء في البيان الأسبوعي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: الضربات نفذت بالصواريخ المجنحة وفرط الصوتية والمسيّرات، واستهدفت مواقع البنى التحتية والطاقة والصناعة العسكرية ولوجستيات قوات كييف.

خسائر أوكرانيا في المعارك

وأكدت الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية على المحاور كالآتي:

قوات "المركز" الروسية: كبدت العدو أكثر من 3305 عسكريين.

قوات "الشرق" الروسية: واصلت تقدمها وكبدت العدو أكثر من 1405 عسكريين.

قوات "الغرب" الروسية: كبدت العدو أكثر من 1390 عسكريا.

قوات "الشمال" الروسية: كبدت العدو أكثر من 1305 عسكريين.

قوات "الجنوب" الروسية: كبدت العدو أكثر من 1295 عسكريا.

قوات "دنيبر" الروسية: كبدت العدو أكثر من 365 عسكريًا.

تطورات ميدانية:

تم صد 16 هجوما للقوات الأوكرانية على محور مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف خلال الأسبوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.