بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ربع نقل بتوك توك بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ربع نقل في توك توك، على طريق قرية بسنديله مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية. إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ربع نقل في توك توك، على طريق قريه بسنديله مركز بلقاس.

انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين اصطدام سياره ربع نقل في توكتوك وإصابة 3 أشخاص.

أسماء المصابين في حادث الدقهلية

وكشف مصدر طبي عن إصابة: “سلمى. ال. ع. أ” 33 عاما، مصابة بكدمات بالصدر، “محمد. م. ص. م “ 33 عاما مصاب بكدمات بالجسم وبجرح قطعي بالرأس، ”السعيد. ص. م. م ” 36 عاما مصاب بسحجات وكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم لمستشفى شربين المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص في تصادم على طريق جمصة دوران السلسول

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وسيارة ملاكى على طريق جمصة دوران السلسول بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق جمصة دوران السلسول.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكى، وانتقلت سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي عن استقبال المستشفى 3 مصابين في الحادث، وهم: “كريم م ال” 20 سنة من منية محلة دمنة مصابا بجرح بالوجه حوالي 2 سم واشتباه ما بعد الارتجاج، "عادل م ا" 40 سنة من شربين مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيسر، و"محمد ع م "8 سنوات من شربين مصاب بكدمات وسحجات بالوجه والذراعين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

