ألمانيا توقف الرحلات الجوية بمطار ميونخ بعد رصد مسيرات

أوقف مطار ميونخ الألماني، الجمعة، الرحلات الجوية بعد رصد تحليق عدة طائرات مسيرة، ما أدى إلى تأثر آلاف المسافرين بالقرار.

وأفاد متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة فرانس برس، في بيان، الجمعة، بأن مطار ميونخ ألغى إقلاع 17 رحلة من ميونخ مساء الخميس، حيث تأثر بهذا القرار نحو ثلاثة آلاف مسافر، كما تم تحويل 15 رحلة جوية كان مقررا هبوطها إلى مدن أخرى.

من جانبه، ذكر مطار ميونخ الألماني، الجمعة، أن طائرات مسيرة جرى رصدها مساء الخميس، أجبرت مسؤولي مراقبة الحركة الجوية على تعليق العمليات، مما أدى إلى إلغاء 17 رحلة جوية واضطراب حركة سفر ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وذكر المطار في بيان أن قرابة 15 رحلة أخرى تم تحويلها إلى شتوتجارت ونورمبرج وفيينا وفرانكفورت.

ويعد هذا أحدث اضطراب في حركة الطيران الأوروبي بعد أن تسبب رصد طائرات مسيرة في إغلاق مطارات في الدنمارك والنرويج مؤقتا الأسبوع الماضي.

وقال المطار إن مسؤولي مراقبة الحركة الجوية قلّصوا عمليات الطيران في مطار ميونخ مساء الخميس، قبل تعليقها تماما لاحقا عقب رصد عدة طائرات مسيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.