أمريكا تصر على انسحاب أوكرانيا من دونيتسك خلال مفاوضات برلين

ذكرت وكالة الأنباء رويترز في تقرير لها اليوم الاثنين، أن الوفد الأمريكي أصر خلال المحادثات مع الجانب الأوكراني على ضرورة موافقة أوكرانيا على سحب قواتها من منطقة دونيتسك.

لقاء الوفدي الأمريكي والأوكراني في برلين

وأكدت وكالة روتيزر في تقريرها أن فريق التفاوض الأمريكي يرى أن مسألة الأراضي قضية مركزية بالنسبة لموسكو، مشيرة إلى أن الوفد الأوكراني أبلغ نظيره الأمريكي أن مسألة الأراضي بحاجة إلى مزيد من البحث.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين التقى الرئيس الأوكراني والمفاوضون الأمريكيون مجددًا، في برلين، لاستئناف محادثات استمرت خمس ساعات أمس الأحد، وفق وكالة "فرانس برس".

أوكرانيا تحاول إقناع أمريكا بوقف الحرب دون تقديم تنازلات لروسيا

وتأمل كييف في إقناع واشنطن بضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا دون تقديم تنازلات إقليمية مسبقة لروسيا.



ولم يُقدّم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تفاصيل كثيرة، لكنه أكد عبر منصة "إكس" أنه تم إحراز "تقدم كبير" خلال "مناقشات معمقة حول خطة السلام المكونة من 20 نقطة، والبرامج الاقتصادية وغيرها".

بدوره، قال مستشار الرئيس الأوكراني دميترو ليتفين للصحفيين إن الأطراف "اتفقت على الاستمرار اليوم الاثنين، مضيفًا أن فولوديمير زيلينسكي سيتحدث الاثنين عن تطورات المباحثات.

ورصد مصور صحفي الرئيس الأوكراني وهو يغادر مقر المستشارية الألمانية، مكان انعقاد الاجتماع، قبيل الساعة التاسعة مساء (الثامنة مساء بتوقيت غرينتش).

وبالإضافة إلى الجولة الثانية من المحادثات الأوكرانية الأمريكية، من المتوقع أن يتواجد العديد من القادة الأوروبيين في برلين مساء الاثنين لتنسيق مواقفهم، والعمل على تعديل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب، بعدما اعتبروا نسختها الأولى مراعية إلى حد بعيد لموسكو وشروطها.

وعلى غرار كييف، يعارض الأوروبيون الاستجابة لمطالب الكرملين التي يرونها متشددة.

ويخشون أن يتخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أوكرانيا، وأن تُستبعد أوروبا من المناقشات المتعلقة بأمن القارة.

وبعد ظهر الأحد، استقبل المستشار الألماني فريديريش ميرتس، الرئيس زيلينسكي، وذلك في مبنى المستشارية، حيث رُفعت أعلام أمريكية وأوكرانية وأوروبية بهذه المناسبة.

