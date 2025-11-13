ألمانيا تنفذ حملة أمنية ضد الدعاية الإسلاموية على الإنترنت

18 حجم الخط

شنت سلطات إنفاذ القانون في ألمانيا حملة منسقة في 12 ولاية ضد نشر دعاية إسلاموية عبر الإنترنت.

وأعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في فيسبادن، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ أكثر من 50 أمر تفتيش واستجواب عدد كبير من المشتبه بهم، موضحا أن الإجراءات شملت أيضا دولتي النمسا وسويسرا.

وبحسب بيانات المكتب، فإن المتهمين هم في الغالب من الشباب والمراهقين الذين يعتبرون "جهات مستهدفة وناشرين للدعاية الإسلاموية عبر الإنترنت".

ووفقا للبيانات، جرت الحملة في جميع الولايات الألمانية باستثناء سكسونيا-أنهالت وزارلاند وراينلاند-بفالتس وميكلنبورج-فوربومرن.

