ألمانيا، أغنية مسمومة في سوق الكريسماس تكشف وجه النازي الجديد

تحولت أجواء سوق عيد الميلاد في بلدة أوترندورف الألمانية شمال البلاد، إلى قضية تحقيق أمني بعدما كشفت السلطات عن بث أغانٍ تروج للفكر "النازي الجديد" عبر النظام الصوتي الرسمي للسوق، الشرطة الألمانية بدأت، الأربعاء، التحقيق مع رجل أربعيني يُشتبه في تشغيل هذه المقاطع المحظورة، في خطوة أثارت صدمة الزوار المحليين والسياح.

وقالت التقارير إن الموسيقى تضمنت أغاني لفرقة تتبع الفكر النازي الجديد، بالإضافة إلى مقاطع تدعو إلى الكراهية ومعادية للسامية. وبعد التحفظ على وحدة تخزين بيانات "يو إس بي"، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه به الذي يقيم في منطقة "شتاده" المجاورة، وتبحث الآن فيما إذا كان يعمل بمفرده أم بتعاون مع مزود الخدمة الذي كان مسؤولًا عن تشغيل الموسيقى في السوق.

وبمجرد الكشف عن هذه الواقعة، أمرت سلطات أوترندورف بإزالة النظام الصوتي بالكامل، مؤكدة أن تشغيل مثل هذه المقاطع في الأماكن العامة محظور بموجب القانون، رغم أن حيازة الموسيقى نفسها لا تُعد جريمة.

يأتي هذا التحقيق في وقت تتصاعد فيه الجهود الدولية لمكافحة الفكر النازي الجديد، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا قرارًا قدمته روسيا حول مكافحة تمجيد النازية، صوتت لصالحه 119 دولة، بينما عارضته 51 دولة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، فيما امتنعت 10 دول عن التصويت.

القرار الذي يضم أكثر من 70 بندًا يدعو إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ويشدد على منع تحريف تاريخ الحرب العالمية الثانية، ويُدين بشكل خاص الحوادث المتعلقة بتمجيد النازية والترويج لها، ما يجعل الحادثة في أوترندورف جزءًا من أزمة عالمية أوسع تتعلق بتزايد التيارات المتطرفة.

