حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص في الدقهلية

 تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص.

تكثيف المتابعة، للتصدي للذين يحاولون ارتكاب مخالفات بناء

وأكد المحافظ على وجود تنسيق وتعاون كامل ودائم مع وزارة الداخلية، متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها، كما شدد على تكثيف المتابعة، للتصدي للذين يحاولون ارتكاب مخالفات بناء.

التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية

 وشدد محافظ الدقهلية خلال المتابعة على ضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكدًا على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلس وناجح لعمليات الإزالة.

حملات مكثفة ومستمرة لمواجهة التعديات على الأراضي

 يذكر أن المحافظة تشن حملات مكثفة ومستمرة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص، حيث تم إزالة عدد من المخالفات بمراكز المحافظة، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المنظمة، والحملات مستمرة للقضاء على أي محاولة للبناء المخالف، ولن تتوقف لمواجهة أي محاولة للبناء المخالف.

