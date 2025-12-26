الجمعة 26 ديسمبر 2025
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وفقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث تسعى الدولة والحكومة إلى فرض السيطرة على حالة الفوضى التي نالت من الرقعة الزراعية وتعمد بعض المواطنين التعدي على الأراضي الزراعية دون وجه حق، ضاربين بتحذيرات الحكومة عرض الحائط، لذا عمدت الدولة إلى وضع عقوبات واضحة ومحددة من أجل وقف الزحف العمراني على المناطق الزراعية.

عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية 

عاقب قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،  وحمل رقم 164 لسنة 2019، مرتكبي المخالفات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. 

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أن  “كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه”.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وقوع الجريمة بالتحايل 

وأشار القانون إلى أن “في حال وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، على أن تضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود”.

