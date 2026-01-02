ندوة توعوية بالمحمودية تناقش دور المعلم ورسالته في بناء الأجيال

18 حجم الخط

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق الوثيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة السيد أحمد فرغلي رئيس الوحدة المحلية، ندوة توعوية شاملة تحت عنوان «المعلّم رسالة سامية وبناء أجيال».

استضافت مدرسة عبد الحميد حواشي للتعليم الأساسي فعاليات هذه الندوة، التي أقيمت تحت الرعاية الكريمة للدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انطلاقًا من الإيمان العميق بالدور المحوري للمعلّم في صياغة عقول الطلاب وتنمية مهاراتهم الحياتية الأساسية.

استعادة مكانة المعلم الاجتماعية كحجر زاوية في العملية التعليمية

​تأتي هذه الفعالية ضمن مظلة مبادرة «امسك قلمك وتعلَّم» التي أطلقتها وحدة السكان المركزية بديوان عام محافظة البحيرة، والتي تسعى جاهدة لتعزيز ثقافة التعلّم المستمر وإبراز القيمة الجوهرية للتعليم كركيزة أساسية لنهضة الوطن.

وركزت الندوة على عدة محاور استراتيجية، كان من أبرزها استعادة مكانة المعلّم الاجتماعية كحجر زاوية في العملية التعليمية، بالإضافة إلى طرح أساليب تربوية حديثة ومبتكرة تبتعد عن التلقين وتعتمد على التفاعل وتطوير القدرات الذهنية للطلاب.

بالعلم نرتقي… وبالمعلّم نبني الأجيال

​كما وفّرت الندوة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين التربويين، وفتحت آفاقًا واسعة للحوار حول أفضل الممارسات التعليمية التي تساهم في بناء أجيال واعية ومثقفة، حيث اختتمت الندوة فعالياتها تحت شعار: «بالعلم نرتقي… وبالمعلّم نبني الأجيال»، كرسالة تأكيد على أن التعليم الواعي وأهميته علي مستوى الإدارات التعليمية هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة، وأن المعلم المصري سيظل دائمًا هو الملهم والقائد في رحلة بناء الإنسان وصناعة مستقبل المجتمع المصري.

