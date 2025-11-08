سبب البكاء الغامض، متلازمة المغص لدى الرضع وأعراضها وعلاجها

18 حجم الخط

يعرف المغص بأنه بكاء الرضيع الذي لا يعاني من مرض أو جوع، والذي يستمر لأكثر من ثلاث ساعات يوميا، لأكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع، ولأكثر من ثلاثة أسابيع.

ويشترك الرضع المصابون بالمغص في عدة نقاط جوهرية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي:

يكون الرضع المصابون بالمغص أكثر هياجا في المساء عادة.

غالبا ما يختفي المغص تلقائيا عندما يبلغ الرضيع شهره الثالث أو الرابع، ونادرا ما يستمر لما بعد الشهر السادس.

يمكن أن يصيب المغص أي طفل، سواء كان يرضع طبيعي أو صناعي.

يبدأ المغص فجأة عادة، ببكاء لا يمكن إيقافه.

متى يبدأ المغص لدي الرضع؟

يبدأ المغص عادة عندما يبلغ الرضع أسبوعين من العمر، وغالبا ما تتفاقم الحالة بين الأسبوع الرابع والسادس، ويقدر أن المغص يصيب ما يصل إلى طفل من كل أربعة من حديثي الولادة.

أسباب المغص المحتملة

لا يعرف الأطباء السبب الدقيق للمغص، فقد يكون مؤشرا على صعوبة يواجهها الرضيع في التكيف مع العالم الخارجي، حيث قد يكون حساس للعديد من المحفزات، مثل الضوضاء العالية أو الضوء، أو قد يواجه صعوبة في تهدئة نفسه، وقد يكون البكاء هو الوسيلة الوحيدة للطفل للتعبير عن مشاعره، ويمكن أن يصيب المغص أي رضيع في أي عائلة.

تتضمن بعض النظريات حول سبب حدوث المغص ما يلي:

جهاز هضمي نامي تعاني عضلاته من التشنج المتكرر.

الغازات.

هرمونات تسبب ألم في البطن أو تقلب المزاج.

الحساسية للضوء أو الضوضاء.

الإفراط في التحفيز.

تطور الجهاز العصبي.

شكل مبكر من الصداع النصفي في مرحلة الطفولة.

الخوف أو الإحباط أو الإثارة.

عدم القدرة على تهدئة الذات.

حساسية الحليب.

قد تشبه العديد من الحالات الصحية الأخرى أعراض المغص، وإذا كان الشخص قلقا بشأن الطفل، يمكن للطبيب إجراء فحص شامل لاستبعاد مشكلات أخرى مثل: العدوى، الارتجاع الحمضي أو مشكلات المعدة، الحساسية تجاه الحليب الصناعي أو حليب الأم، الضغط أو الالتهاب في الدماغ والجهاز العصبي، مشكلات العين مثل الخدش أو زيادة الضغط، عدم انتظام ضربات القلب، أو إصابة العظام أو العضلات أو الأصابع.

أعراض المغص لدي الرضع

غالبا ما تظهر علامات المغص على الرضع في نفس الوقت كل يوم، وعادة ما يكون ذلك في المساء، ويختلف بكاء المغص عن بكاء الرضع الطبيعي، وقد يتسم بما يلي:

يبدو ملحا دون سبب واضح، مثل الجوع أو الحفاض المتسخ.

يكون حاد النبرة وعالي، وكأن الرضيع يتألم.

يستمر لعدة ساعات.

كما تظهر على الرضع المصابين بالمغص أعراض أخرى مثل:

قبض اليدين، تصلب الذراعين، واحمرار الوجه الشديد أثناء البكاء.

التجشؤ وإخراج الكثير من الغازات.

شد البطن.

علاج المغص لدي الرضع

نظرا لعدم وجود سبب واضح للمغص، لا توجد طريقة واحدة لعلاجه، ما يساعد طفل قد لا يساعد طفل آخر، وفيما يلي بعض الاقتراحات للمساعدة في تهدئة الطفل المصاب بالمغص:

تأكد من أنه ليس جائع، لكن لا تفرط في إطعامه.

إذا كانت الأم ترضع طبيعي، يجب سؤال الطبيب عما إذا كانت الأدوية أو الأطعمة التي تتناولها قد تسبب تهيج أو حساسية للطفل.

غيري أوضاعه الجسدية بشكل متكرر.

هزيه أو دلكي ظهره وبطنه.

تحدثي أو غني بهدوء لطفلك.

استخدمي اللهاية.

لفي طفلك ببطانية ناعمة

احمليه بحيث يلامس جلده جلدك مباشرة.

استخدمي ضوضاء بيضاء (مثل المروحة) أو تسجيل لنبضات القلب.

اذهبي به في جولة بالسيارة أو في نزهة طويلة سيرا على الأقدام.

ضعيه في أرجوحة أو كرسي هزاز.

امنحيه حمام دافئ.

