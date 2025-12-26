الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

أمل بشرط !

18 حجم الخط

من واجب المسئول أن يبث الأمل في نفوس الناس بأن الغد سيكون أفضل من يومهم، لأن المجتمعات تحتاج للمحافظة على بث الأمل بين اأهلها حتى لا تصاب باليأس ويتراكم الغضب داخلها.. لكن يتعين أن يحرص المسئول وهو يبث الأمل في نفوس الناس ، أن يكون  هذا الأمل قابلا للتحقق بالفعل، حتى لا يصيب مجتمعه بالإحباط وحتى يستمر الناس في تصديقه والثقة فيه.

 

هذا ما ورد على خاطري وأنا أتابع موجات الأمل التي يبثها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة في نفوس المصريين، والتي تتحدث عن انتقال مصر إلى مكان آخر مختلف خلال السنوات الأربع المقبلة، وحدوث تحسن كبير في مستوى معيشتهم، وانخفاض الديون المحلية والخارجية إلى مستويات قياسية لم تحدث منذ نصف قرن مضى. 

خاصة وأن هذه التصريحات تأتي في وقت تروج فيه أخبار عن تغيير حكومي قريب، بعد الانتهاء من تشكيل البرلمان الجديد.

 

صحيح كل الدول التي تنفذ حكوماتها خططا اقتصادية تضع أهدافا لها مرتبطة عادة بمدى زمني.. وهذا أمر بديهي ومفروغ منه، ولكن ما نسمعه من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء الآن ليس حديثا ذَا أهداف محددة لخطط مدروسة سلفا، وتم التأكد من تنفيذها أو تنفيذ القدر الأكبر منها، وإنما هى وعود مرسلة وعامة لن تخضع للمحاسبة إذا مضى الوقت ولم تتحقق لا قدر الله، بل يمكن تبرير عدم حصولها بأي مبررات داخلية وخارجية وعالمية! 

تحذير ثم بشرى!

العذر أقبح!

نحن نحتاج بالفعل بعد معاناة اقتصادية طويلة إلى بث الأمل في انتهاء هذه المعاناة، والبدء في جني الثمار، ولكن بشرط أن تكون هذه الآمال قابلة للتنفيذ، أو قدر منها قابل للتنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

انتفاضة الست!

نصيحة مصرية للعراق!

سلام غزة متعثر

صفقة غاز !

لم نذهب للدوحة للفوز !

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بـ 10 لاعبين، منتخب مصر يفوز علي جنوب إفريقيا ويتأهل لدور الـ16 في أمم إفريقيا (فيديو وصور)

صلاح يسجل هدف التقدم لـ منتخب مصر في شباك جنوب إفريقيا

مجموعة منتخب مصر، أنجولا يتعادل مع زيمبابوي1/1 في كأس الأمم الإفريقية 2025

أمم إفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا والقنوات الناقلة

مجموعة مصر، أنجولا تتعادل مع زيمبابوي 1-1 في الشوط الأول

غدا، الحكم على زوجة بهاء سلطان بتهمة سب خالتها

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ الإفتاء تحسم الجدل

مع بداية شهر رجب، تعرف على وقت التسمية عند الذبح وحكم نسيانها

تفسير رؤية الورد بالمنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads