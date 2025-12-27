السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

الصندوق وفقراء مصر!

18 حجم الخط

انتهت المراجعة الخامسة والسادسة التي قام بها صندوق النقد الدولى لأوضاعنا الاقتصادية في إطار الاتفاق المبرم معه، وبذلك سوف يتسنى لنا سحب شريحة جديدة من قرض الصندوق في غضون الأيام المقبلة، وبغض النظر أن ذلك سيترتب عليه زيادة ديوننا الخارجية، بينما رئيس الوزراء وعد بتخفيضها، فإن تقرير من قاموا بالمراجعة تضمن توصية للحكومة المصرية تقضى بزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة المخصص في الموازنة لدعم الفقراء نقدا.

 
وقد إعتبر البعض أن ذلك هو الجديد الذى تضمنه تقرير الصندوق في هذه المراجعة.. لكن من تتبع المراجعات السابقة للصندوق سوف يكتشف أنها توصية سبق أن قدمها الصندوق للحكومة من قبل.. فإدارة الصندوق تدرك أن إجراءات الإصلاح المالي كانت شديدة الوطأة على الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة في البلاد، وهو ما يستتبع تعويضهم بزيادة الدعم النقدى لهم.. 

وهذا أمر بدأ ينتبه إليه الصندوق في البلاد التى تبرم معه اتفاقات وقد سبقه البنك الدولي، ومن تابع أيضا أحاديث الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك سيجده يتحدث عن الحاجة لحزمة اجتماعية جديدة في مصر لمساندة أصحاب الدخول المحدودة.  

أمل بشرط !

تحذير ثم بشرى!

وهكذا يمكننا أن نتوقع أن تعد الحكومة سواء الحالية أو القادمة حزمة اجتماعية جديدة تتضمن مع زيادة اادعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة زيادة في الأجور، وزيادة حد الإعفاء من الضرائب، 
صحيح أن الدكتور زياد بهاء الدين لاحظ أن تقرير الصندوق لم يحدد كيف تمول الحكومة زيادة مخصصات تكافل وكرامة، ولكن ما دام هناك مراجعتان باقيتان للصندوق والاتفاق معه مازال مستمرا فإن الحكومة سوف تستجيب في نهاية المطاف.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإصلاح المالي المراجعة الخامسة والسادسة برنامج تكافل وكرامة حزمة اجتماعية جديدة صندوق النقد الدولي مراجعات صندوق النقد فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

العذر أقبح!

انتفاضة الست!

نصيحة مصرية للعراق!

سلام غزة متعثر

صفقة غاز !

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون 0/2 في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين السنغال والكونغو الديمقراطية بالشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول

كأس مصر، عمر كمال يسجل هدف الأهلي الأول في شباك المصرية للاتصالات

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

فان دايك يصطحب أبناء جوتا في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون لتكريم والدهم

كأس الأمم الأفريقية، بنين تتقدم على بوتسوانا بهدف نظيف في الشوط الأول

بعد تغيبها 5 أيام.. العثور على جثمان طفلة داخل شوال بأحد المصارف بالغربية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه في هذه الحالة

تفسير رؤية التاج بالمنام وعلاقتها بالنجاح والتألق في الحياة المهنية

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads