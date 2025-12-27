الصندوق وفقراء مصر!

18 حجم الخط

انتهت المراجعة الخامسة والسادسة التي قام بها صندوق النقد الدولى لأوضاعنا الاقتصادية في إطار الاتفاق المبرم معه، وبذلك سوف يتسنى لنا سحب شريحة جديدة من قرض الصندوق في غضون الأيام المقبلة، وبغض النظر أن ذلك سيترتب عليه زيادة ديوننا الخارجية، بينما رئيس الوزراء وعد بتخفيضها، فإن تقرير من قاموا بالمراجعة تضمن توصية للحكومة المصرية تقضى بزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة المخصص في الموازنة لدعم الفقراء نقدا.



وقد إعتبر البعض أن ذلك هو الجديد الذى تضمنه تقرير الصندوق في هذه المراجعة.. لكن من تتبع المراجعات السابقة للصندوق سوف يكتشف أنها توصية سبق أن قدمها الصندوق للحكومة من قبل.. فإدارة الصندوق تدرك أن إجراءات الإصلاح المالي كانت شديدة الوطأة على الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة في البلاد، وهو ما يستتبع تعويضهم بزيادة الدعم النقدى لهم..

وهذا أمر بدأ ينتبه إليه الصندوق في البلاد التى تبرم معه اتفاقات وقد سبقه البنك الدولي، ومن تابع أيضا أحاديث الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك سيجده يتحدث عن الحاجة لحزمة اجتماعية جديدة في مصر لمساندة أصحاب الدخول المحدودة.

وهكذا يمكننا أن نتوقع أن تعد الحكومة سواء الحالية أو القادمة حزمة اجتماعية جديدة تتضمن مع زيادة اادعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة زيادة في الأجور، وزيادة حد الإعفاء من الضرائب،

صحيح أن الدكتور زياد بهاء الدين لاحظ أن تقرير الصندوق لم يحدد كيف تمول الحكومة زيادة مخصصات تكافل وكرامة، ولكن ما دام هناك مراجعتان باقيتان للصندوق والاتفاق معه مازال مستمرا فإن الحكومة سوف تستجيب في نهاية المطاف.

